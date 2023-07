5 filmes para celebrar o Dia dos Avós

Nesta clássica história, escrita por Roald Dahl e adaptada para o cinema em duas ocasiões (1971 e 2005), a figura dos avós desempenha um papel importante e carinhoso na vida do protagonista, Charlie Bucket.

Charlie é um menino pobre que vive com sua família em uma casa modesta e com dificuldades financeiras. Ele tem quatro avós: o Vovô Joe e a Vovó Josephine (paternos), o Vovô George e a Vovó Georgina (maternos). A família vive em uma situação apertada, e os avós são todos idosos e confinados a suas camas, incapazes de se levantarem.

Apesar das dificuldades, os antecessores de Charlie são retratados como personagens amorosos e carinhosos, cheios de afeto pelo neto. Quando o protagonista recebe o tão desejado bilhete dourado que o leva à Fantástica Fábrica de Chocolate do misterioso Willy Wonka, seus avós compartilham da sua alegria e o incentivam a seguir seus sonhos. O Vovô Joe, especialmente, é um dos principais apoiadores do menino, e se esforça para acompanhá-lo na oportunidade única de visitar a fábrica.

Mirabel deseja o apoio da avó durante todo o filme (Imagem: Reprodução Digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

A história se passa com os Madrigal, uma família que vive em uma casa mágica escondida nas montanhas da Colômbia, localizada numa cidade vibrante e maravilhosa, conhecida como Encanto. Nesse local encantado, todos os membros da família têm dons únicos, desde superforça até o poder de curar, concedidos pela magia especial do Encanto. No entanto, Mirabel é a única Madrigal que não possui poderes mágicos.

Quando Mirabel descobre que a magia do Encanto está ameaçada, ela se torna a última esperança para sua família excepcional, mesmo sendo a única sem habilidades diferenciadas. Ao longo do filme, a relação entre Mirabel e sua avó — matriarca da família e a quem Mirabel sempre quis impressionar — é explorada, destacando a importância do apoio e do amor incondicional.

