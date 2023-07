5 receitas de molhos com frutas para saladas

As saladas devem fazer parte do cardápio diário, pois são saudáveis e nutritivas. No entanto, algumas pessoas as acham sem graça. Porém, os molhos para acompanhamento estão aqui para provar o contrário, sobretudo os de frutas. Isso porque eles dão um toque especial ao sabor dos legumes e vegetais. Por isso, confira 5 receitas de molhos saborosos para transformar a sua refeição!

Molho de maracujá

Ingredientes

3 colheres de sopa de polpa de maracujá

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto os temperos, e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Molho de laranja

Ingredientes

200 ml de suco de laranja

2 cebolas descascadas e picadas

150 g de castanha-de-caju moída

moída 1/2 xícara de chá de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o suco de laranja, as castanhas-de-caju e o suco de limão e misture bem. Adicione a cebola e o azeite e mexa até incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Molho de abacaxi

Ingredientes

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de maionese

1 colher de sopa de açúcar

1 fatia de abacaxi picada

picada 1/2 xícara de chá de água

1 colher de sobremesa de sal

Azeite e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o azeite e o cheiro-verde, e bata bem. Aos poucos, adicione o azeite e bata até obter um creme homogêneo. Por último, coloque o cheiro-verde e bata até incorporar. Transfira o molho para um recipiente, leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.