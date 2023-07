Conheça a origem do sertanejo universitário

Um dos gêneros musicais mais populares do Brasil faz sucesso entre o público

O sertanejo universitário é fruto das transformações pelas quais a música sertaneja passou ao longo do tempo. A sua origem está ligada aos jovens que, no final dos anos 1990, deixaram cidades do interior para ingressar em universidades situadas nas capitais.

Levando consigo a música sertaneja e outros elementos da cultura interiorana, eles ajudaram a popularizar o gênero musical entre os estudantes universitários. Alguns deles, inclusive, formaram duplas e passaram a cantar em bares.

Pioneiros do sertanejo universitário

João Bosco e Vinícius, por exemplo, são uma das primeiras duplas de sertanejo universitário. Eles começaram a se apresentar nos barzinhos de Campo Grande em 1999. Os dois haviam deixado o interior do Mato Grosso do Sul para estudar na capital do estado: João Bosco para cursar Odontologia e Vinícius, Fisioterapia.

Adaptação para o público jovem

Para agradar ao novo público, o sertanejo passou por mudanças. As músicas tornaram-se mais dançantes e passaram a abordar a temática jovem e urbana. A sonoridade, inclusive, recebeu influências do axé, pop e até funk. A viola e o violão foram mantidos, mas também foram adicionados guitarra, baixo, bateria e instrumentos de percussão.