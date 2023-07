5 filmes sobre viagens no tempo e realidades alternativas

Um agente da CIA, conhecido como O Protagonista (John David Washington), é recrutado por uma organização misteriosa, chamada Tenet, para participar de uma missão de escala global que envolve viagem no tempo. Eles precisam impedir um terrorista russo com meios de se comunicar com o futuro, iniciando a Terceira Guerra Mundial.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

A família do futuro (Imagem: Reprodução digital | Disney)

3. A família do futuro

“A família do futuro” é uma animação que nos transporta para um futuro incrível em que Lewis, um jovem inventor, embarca em uma viagem no tempo. Ele conhece a família do futuro e descobre segredos do seu passado. Ao longo dessa jornada, Lewis aprende sobre a importância de aceitar quem ele é e de valorizar as conexões familiares. Além disso, o filme nos mostra como o autoconhecimento e a compreensão de nossas origens podem nos ajudar a construir um futuro melhor.

Onde assistir: Disney+.