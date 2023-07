5 caldos e cremes veganos para os dias frios

Os caldos e cremes veganos são escolhas excepcionais para consumir durante os dias frios, proporcionando tanto conforto quanto nutrição. Repletas de ingredientes naturais à base de vegetais, essas deliciosas opções são ricas em sabor e textura, tornando-se uma fonte calorosa de prazer para o paladar. A seguir, confira como preparar algumas receitas de caldos e cremes sem ingredientes de origem animal!

Creme de ervilha

Ingredientes

3 inhames descascados e picados

descascados e picados 1 xícara de chá de ervilha fresca congelada

1 colher de sopa de azeite

10 folhas de hortelã

1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o inhame, cubra-o com água e leve ao fogo médio. Cozinhe até que ele fique macio. Em seguida, acrescente a ervilha e cozinhe até que ela também fique macia. No liquidificador, coloque o inhame, a ervilha, 1/2 xícara de chá da água do cozimento, a hortelã, a pimenta-do-reino, o azeite e o sal. Bata até obter um creme liso. Volte o creme para a panela e aqueça em fogo médio. Sirva em seguida.

Caldo de feijão com espinafre

Ingredientes

250 g de feijão-branco

1 xícara de chá de folhas de espinafre

2 tomates picados

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 folhas de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o feijão de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o feijão com água e acrescente as folhas de louro e os tomates. Cozinhe por aproximadamente 25 minutos após o início da pressão. Depois, bata no liquidificador o feijão e o caldo até ficar homogêneo. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Coloque o caldo de feijão de volta na panela, acrescente o refogado de alho e cebola e mexa. Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe ferver por 5 minutos em fogo médio. Desligue o fogo, acrescente as folhas de espinafre e abafe a panela com a tampa. Sirva em seguida.

