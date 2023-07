4 lanches sem glúten e lactose para o dia a dia

A intolerância ao glúten e/ou a lactose está presente na vida de muitos brasileiros que, para se alimentarem corretamente, precisam ter atenção às comidas que são ingeridas. Mas, apesar de parecer um desafio cortar os ingredientes que contém essas substâncias da dieta, existem diversos pratos que permitem adaptações interessantes e saborosas, sobretudo para o lanche da tarde.

Por isso, selecionamos 4 receitas irresistíveis sem glúten e lactose para você provar. Veja!

Pão de aveia

Ingredientes

1 colher de sopa de açúcar mascavo

10 g de fermento biológico fresco

1 xícara de chá de farinha de arroz

1 xícara de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de água morna

Aveia em flocos para polvilhar

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água e misture bem. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Cubra com um plástico filme e deixe descansar por 20 minutos. Após, unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa sobre ela, polvilhe com a aveia e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de milho com coco

Ingredientes

400 ml de leite de coco

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de açúcar

395 g de milho-verde

100 g de coco ralado

1 colher de sopa de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de suco de limão

Óleo de milho para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o bicarbonato de sódio e o suco de limão, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o bicarbonato e o suco de limão e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com óleo de milho e enfarinhe com farinha de arroz, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 40 minutos. Sirva em seguida.