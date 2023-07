Chef cearense Fernando Barroso morre nesta terça-feira, 18

Fernando Barroso, chef e colunista do Vida&Arte, morreu nesta terça, 18 de julho. Formado em economia, foi no ano 2000 que decidiu seguir a paixão pela gastronomia e criou o restaurante Alimenta Bistrô.



Durante os sete anos em que o estabelecimento funcionou, Fernando Barroso arrebatou, por três anos consecutivos, os prêmios de melhor chef, melhor restaurante e melhor cozinha contemporânea de Fortaleza, concedidos pela Revista Veja.



Além da coluna no Vida&Arte, Fernando participou por 18 meses do programa "Viva Fortaleza" na TV O POVO, comentando fatos da gastronomia, e comandou por um ano o programa "Aprenda com o Chef", também na TV O Povo. Ele também foi idealizador do projeto multimídia "Ceará à Mesa".

Fernando Barros também mantinha uma coluna na rádio Nova Brasil, com informações e dicas do mercado da gastronomia. O quadro era dividido com o jornalista André Silvestre.

