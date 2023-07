5 dicas para decorar a sala de estar

A sala de estar é, sem dúvida, um dos principais cômodos da casa. É um espaço adequado para receber visitas, passar bons momentos em família ou, até mesmo, relaxar. Logo, investir em uma decoração harmoniosa e funcional é essencial para realçar as melhores características que esse ambiente pode oferecer. Por isso, confira algumas dicas de como decorar a sua sala de estar e tornar o local mais aconchegante e charmoso!

Antes de decorar a sala de estar, é preciso levar em consideração algumas características primordiais. De acordo com a designer de interiores Monica Pajewski, é fundamental analisar primeiramente o espaço como um todo, o que inclui circulação, iluminação e disposição do layout.

O arquiteto Glaucio Gonçalves acrescenta que é importante que no ambiente haja um equilíbrio entre funcionalidade e estética. Além disso, é necessário também considerar a disponibilidade financeira dos moradores para a compra dos objetos decorativos.

Para garantir um décor harmonioso e funcional para a sala de estar, alguns cuidados são indispensáveis. Monica Pajewski comenta ser fundamental evitar o excesso de móveis e objetos decorativos no ambiente. Além disso, é importante que os itens no espaço harmonizem entre si.

Ao investir em uma decoração assertiva para a sala de estar, a estética do espaço será ressaltada e benefícios emocionais também serão oferecidos aos moradores. “Além de promover sensações de conforto visual, térmico e auditivo, a decoração planejada cria a sensação de bem-estar e acolhimento”, esclarece a designer de interiores.

É importante considerar o espaço do ambiente na hora de decorar a sala de estar (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Adapte a decoração ao tamanho do ambiente

Um aspecto a ser levado em consideração durante a decoração é, justamente, o tamanho do local. Conforme Monica Pajewski, um espaço pequeno requer mobílias pequenas e poucos itens decorativos. Um ambiente amplo, por sua vez, pode ter móveis maiores e mais itens de decoração.

5. Considere contratar um especialista em decoração

Na hora de decorar a sala de estar ou qualquer outro cômodo da casa, uma dúvida que sempre fica é: devo contratar um especialista ou posso realizar a tarefa sozinho? Para Glaucio Gonçalves, o mais indicado é sempre contar com o auxílio de um profissional. Isso porque, por meio do projeto, o especialista saberá explorar e atender às necessidades e expectativas do cliente.

Ainda, Monica Pajewski complementa: “o profissional especializado interpreta o ambiente, define as prioridades e harmoniza os elementos decorativos de forma técnica, criando percepções e transformando o local em um verdadeiro espaço acolhedor”.