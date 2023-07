4 dicas para iluminar um quarto gamer

Os jogos eletrônicos estão cada vez mais populares, e muitos entusiastas da área têm investido na personalização dos ambientes para novas experiências e diversão com mais conforto. Nesse sentido, a iluminação desempenha um papel fundamental, pois a adaptação e o controle de luzes conforme o jogo ajudam a criar uma atmosfera totalmente imersiva.

“Itens como luminárias, lâmpadas e fitas de LED são capazes de elevar o patamar tecnológico, fornecendo experiências valiosas para os gamers que desejam montar o quarto perfeito para relaxar no passatempo ou para exercer a sua profissão”, afirma o engenheiro Luan Donadon, gerente de produtos da LEDVANCE (empresa referência global em iluminação LED).

A seguir, o especialista lista 4 dicas para quem pretende montar o quarto gamer perfeito. Confira!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Invista em controle e integração

Luminárias, lâmpadas e fitas LED da linha smart + wifi LEDVANCE permitem controle total por meio do aplicativo gratuito “LEDVANCE smart+wifi”, acionado do smartphone, tablet ou por comando de voz (Alexa e Google Assistente). A programação possibilita ajustar o brilho, a cor, intensidade e até mesmo criar diferentes cenas de iluminação com apenas alguns toques ou comandos de voz.

2. Personalize as cores do ambiente

Com tecnologia RGB integrada, luminárias, lâmpadas e fitas LED oferecem diversas cores para o usuário escolher. Isso significa que é possível personalizar a iluminação do quarto gamer para combinar com o tema do jogo ou criar um ambiente imersivo de acordo com as emoções, seja um ambiente calmo e relaxante para jogos de aventura ou uma iluminação vibrante e intensa para jogos de ação.