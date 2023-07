5 receitas práticas e econômicas com banana

A banana é uma fruta versátil e conhecida por oferecer inúmeros benefícios para o corpo. Rica em minerais, potássio, fósforo e carboidrato, ela é muito utilizada por quem deseja ganhar massa muscular e fortalecer o sistema imunológico. Mas as suas vantagens vão além disso, pois ela também pode ser utilizada em outros propósitos, como economizar tempo na cozinha e dinheiro, pois tem um excelente custo-benefício e serve de base para o preparo de diversos pratos rápidos.

A seguir, confira 5 receitas deliciosas com banana para inovar o cardápio e aproveitar o melhor dessa fruta. Veja!

Pastel de banana com açúcar e canela

Ingredientes

Massa

350 g de massa de pastel

de pastel Óleo para fritar

Açúcar e canela em pó para decorar

Recheio

4 bananas-nanicas descascadas e cortadas em rodelas

Suco de 1/2 limão

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

1 1/2 colher de sopa de amido de milho

Água

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque as bananas, o açúcar, o suco de limão, 1/2 xícara de chá de água e a canela e misture bem. Leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre e com cuidado para não desmanchar as bananas. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o amido de milho e dilua em 2 colheres de sopa de água. Despeje a mistura sobre as bananas, leve novamente ao fogo médio e mexa até engrossar. Reserve.

Montagem

Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel e corte em quadrados. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de recheio, disponha sobre um dos lados das massas e dobre ao meio. Feche os pastéis pressionando as pontas com um garfo e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os pastéis e frite até dourar. Disponha sobre um recipiente com papel-toalha, polvilhe com açúcar e canela e sirva em seguida.

Vinagrete de banana

Ingredientes

1 banana descascada e cortada em cubos

Suco de 1 limão

1/2 cebola roxa descascada e picada

1 colher de chá de salsinha picada

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana, o suco de limão, a cebola e a salsinha e misture bem até incorporar. Cubra com plástico filme e leve à geladeira por 5 minutos. Após, retire da geladeira, tempere com sal e sirva em seguida.

Brownie de banana

Ingredientes

4 bananas descascadas e picadas

1 xícara de chá de pasta de amendoim

1/2 xícara de chá de cacau em pó

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

50 g de chocolate meio amargo picado

meio amargo picado Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione a pasta de amendoim, o cacau em pó e o fermento químico e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o chocolate picado e misture até incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e sirva em seguida.