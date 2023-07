5 receitas agridoce que vão te surpreender

Uma das coisas mais divertidas e interessantes da culinária é a possibilidade de criar novos sabores. Para isso, um dos pratos perfeitos é o agridoce, pois ele combina o doce com o salgado, dando um toque especial de acidez aos alimentos. E, apesar de algumas pessoas torcerem o nariz para essa combinação, ela pode tornar as comidas mais gostosas e diferentes. Por isso, selecionamos 5 receitas agridoce para você experimentar e se surpreender. Veja!

Carne moída com molho de soja

Ingredientes

1/3 xícara de chá de molho de soja

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de pimenta-calabresa

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de gengibre ralado

2 colheres de sopa de azeite

400 g de carne moída

1 pitada de sal

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes picado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o açúcar, o molho de soja e a pimenta-calabresa e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho, a cebola e o gengibre e doure. Acrescente a carne moída e refogue até secar a água liberada por ela, mexendo de vez em quando. Por último, coloque o tomate e o molho reservado e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, coloque o sal e sirva em seguida.

Dica: sirva com salsinha picada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Farofa de mandioca com damasco e ameixa

Ingredientes

500 g de farinha de mandioca crua

crua 1 cebola descascada e picada

60 g de damasco

60 g de ameixa-preta sem caroço

30 g de nozes picadas

30 g de uvas-passas

100 g de manteiga

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente o damasco, as uvas-passas, as ameixas e as nozes e refogue por 2 minutos. Junte a farinha de mandioca, abaixe o fogo e refogue até a farinha dourar, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.

Couve-de-bruxelas com mel

Ingredientes

1/2 kg de couve-de-bruxelas

1 colher de café de noz-moscada ralada

1 maçã sem sementes e picada

1 cenoura descascada e cortada em tiras

descascada e cortada em tiras 200 g de ervilha

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de molho de soja

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a couve-de-bruxelas, as ervilhas e a cenoura e cubra com água. Coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a maçã, a cenoura, a couve-de-bruxelas, a noz-moscada e as ervilhas e refogue por 3 minutos. Por último, coloque o mel e o molho de soja e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Desligue o fogo e sirva em seguida.