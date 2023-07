5 filmes e séries com super-heroínas que valem a pena assistir

Lançado em 2019, “Capitã Marvel” foi um grande sucesso nos cinemas e fez os fãs de histórias em quadrinhos ficarem bastante animados. A obra faz parte do universo cinematográfico da Marvel, preparando o terreno para o filme “Vingadores: Ultimato”.

No longa, conhecemos a história de origem da Capitã Marvel. Ela é uma alienígena Kree que se envolve em uma guerra entre seu povo e os Skrulls. Durante essa guerra, ela descobre mais sobre seu passado na Terra, que havia sido esquecido por ela.

Onde assistir: Disney+.

Jessica Jones (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

5. Jessica Jones

Jessica Jones é uma série da Netflix que faz parte do universo dos Defensores, com Demolidor, Luke Cage e outros personagens. A história acompanha uma ex-super-heroína que se torna detetive do submundo do crime em Nova York após um incidente. Além de cenas de ação empolgantes e um roteiro misterioso, a série apresenta outros personagens dos Defensores.

Onde assistir: Netflix.