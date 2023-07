5 dicas para não cair no golpe do relacionamento online

O número de criminosos que aplicam golpes pela internet aumenta a cada dia e, em tempos de digitalização, é preciso tomar cuidado para não acabar sendo uma das vítimas. Segundo uma pesquisa da Federal Trade Commission (FTC), pessoas que foram vítimas a partir de perfis falsos criados na internet perderam cerca de US$ 201 milhões em 2019, número 40% maior do que em 2018.

Hoje, a dark web tem 10 bilhões de registros abertos disponíveis para golpistas, com dados como e-mails, senhas e números de telefone, que podem ser coletados a qualquer hora, a partir de R$ 50. Assim como as empresas analisam o comportamento do consumidor para basear suas decisões em dados, os golpistas analisam registros de identidade roubados para encontrar padrões de solidão.

Principais alvos de golpistas

Embora qualquer pessoa possa ser vítima de golpes de romance, pessoas mais velhas normalmente sofrem uma perda financeira mais intensa. Os golpistas visam alvos com prováveis bens a serem roubados, como fundos de pensão ou imóveis. Acredita-se que cerca de dois terços das vítimas de fraude de romance sejam mulheres, com uma média de idade de 50 anos.

A aplicação do golpe

Os chamados catfishers se esforçam muito para disfarçar suas verdadeiras intenções, abordando suas vítimas com mensagens cheias de lisonjas.

Depois, eles fingem não poder se encontrar por sua ocupação e agenda. Dizem que são médicos que trabalham para organizações internacionais, soldados ou empresários presos em um país hostil. Afinal, morar longe é a desculpa perfeita para não poder marcar o date cara a cara. Além disso, os golpistas geralmente têm uma história de vida dramática envolvendo uma tragédia familiar ou doença.

Esse tipo de criminoso tende a evitar chamadas de vídeo e pode fingir que não sabe o que é o Skype ou como usá-lo. O motivo é o mesmo de evitar o contato pessoal, ele não se parece com a foto do perfil.

Busca por dinheiro

Por fim, após envolver a vítima em uma trama de mentiras e manipulação emocional, todo golpista quer conseguir dinheiro. Frequentemente, os criminosos alegam que precisam do dinheiro para conhecê-lo e pedem que você cubra seus vistos, voos e outras despesas de viagem.

Por isso, como forma de tentar evitar que mais pessoas caiam em golpes cibernéticos de relacionamento, Daniel Markuson, especialista em privacidade digital da NordVPN, separou cinco dicas para você passar longe dos sedutores de plantão. Confira!