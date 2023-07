3 destinos imperdíveis no litoral baiano

O alto verão já passou, mas o calor intenso, principalmente na região Nordeste do Brasil, permanece praticamente o ano inteiro. Porém, durante os meses de julho e agosto, os preços de passagens e pacotes turísticos podem abaixar em alguns casos. Sendo assim, nada melhor do que passar uns dias na praia, curtindo o sol e o mar, não é mesmo?

Entre as inúmeras belezas do Nordeste, a Bahia oferece opções para todos os gostos, em seu extenso litoral, de 1.183 quilômetros, o maior entre todos os estados brasileiros. Então, praia bonita é o que não falta. Confira três opções de roteiro e prepare as malas!

Morro de São Paulo

A cerca de 60 quilômetros de Salvador, Morro de São Paulo é uma ilha onde carros não circulam. O jeito mais comum para chegar lá é a partir dos catamarãs que saem diariamente do Terminal Marítimo, em frente ao Mercado Modelo, em Salvador. A viagem dura cerca de duas horas e meia.

Em Morro, quase tudo pode ser feito a pé, e as principais praias são chamadas de Primeira, Segunda, Terceira, Quarta e Quinta praia (Praia do Encanto). O agito está concentrado nas duas primeiras, onde está a maioria das pousadas, restaurantes e o centro da vila, com lojinhas e agências de turismo. Juntas, as duas têm cerca de 700 metros, portanto é bem fácil chegar caminhando à terceira praia, que tem mais 800 metros de extensão, também com várias pousadas e ponto de partida dos passeios de barco.

Já a quarta praia, semideserta e uma das mais belas da ilha, com várias piscinas naturais, tem mais de cinco quilômetros. Por isso, chegar à quinta praia a pé exige disposição para caminhadas, mas é possível contratar charretes para ir até lá.