Veja como evitar que a convivência diária esfrie o relacionamento

A convivência do dia a dia pode, às vezes, esfriar alguns relacionamentos. Isso porque é comum que a proximidade constante e a rotina possam diminuir a intensidade emocional ao longo do tempo. As responsabilidades diárias, o estresse e as demandas da vida podem nos levar a nos concentrar mais nas tarefas práticas do que em nutrir a conexão emocional com o outro.

“Durante os primeiros meses do namoro, tudo é novidade. Por um bom tempo, eles vão se conhecer, investigar os hábitos, gostos, estilo etc. Uma descoberta maravilhosa. Com o tempo, esse furor se acalma, pois o homem já sabe que roupa a mulher vai vestir e ela, a história que ele vai contar em uma mesa de bar com um grupo de amigos”, explica a terapeuta de casais Claudya Toledo.

Afastamento pode ser benéfico

Então, o casal tem de aprender a rebater a previsibilidade, que é um ponto negativo de quem se conhece profundamente. Por que não se afastar por um tempo determinado por vocês? Esta é a primeira dica de Claudya Toledo para quando a chama apagar, não houver mais conquista diária ou, até mesmo, quando a convivência ficar entediante. “Volte para a casa dos pais ou vá morar por um tempo com um amigo. O casal deve evitar se falar por pelo menos uma semana”, sugere a terapeuta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O tempo pode ser a solução

A ideia parece radical demais, mas quando a especialista explica que é o tempo suficiente para a saudade aparecer e o casal retomar algumas vaidades, fica fácil entender.

“A distância irá colaborar não apenas para despertar novamente a saudade, mas também para que ambos voltem a se dar atenção. A mulher vai perceber que enjoou das roupas, que precisa cortar o cabelo, cuidar do corpo. O homem vai voltar a jogar futebol, frequentar uma academia ou fazer um curso. Assim, quando retocarem as arestas da própria vida, ambos irão levar novidades para a vida a dois”, ressalta.

Dessa forma, a tendência é retomar o relacionamento com vontade de começar de novo e viver esse reencontro com a diversão atualizada.