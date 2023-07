5 filmes épicos de fantasia para você assistir

O cinema nos presenteou com uma série de filmes épicos de fantasia, que nos transportam para universos imaginários repletos de magia, criaturas míticas e aventuras extraordinárias. Nesses mundos fantásticos, personagens memoráveis embarcam em grandes jornadas, enfrentando desafios e provações, enquanto exploram os limites da imaginação.

Tanto clássicos atemporais quanto produções mais recentes deixaram uma marca no desenvolvimento da criatividade e curiosidade. Por isso, veja 5 filmes épicos de fantasia, em que a magia dirige nossa imaginação e contribui para lidar com questões da realidade por outra perspectiva.

O Labirinto do Fauno é dirigido pelo premiado Guillermo del Toro (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros. Pictures)

No cenário complexo da Espanha de 1944, o filme nos apresenta a jovem e corajosa Ofélia, que se vê presa em um mundo de perigo e magia. Após sua mãe doente se casar com um oficial do exército cruel, a garota busca refúgio em um antigo labirinto, em que encontra um ser mítico conhecido como o Pan fauno. Ele, então, revela a Ofélia que ela é uma princesa há muito tempo perdida e que tem a oportunidade de se tornar imortal.

No entanto, para alcançar essa imortalidade, ela precisa enfrentar três tarefas perigosas e de extrema importância. Guiada pelo fauno e sua sabedoria ancestral, Ofélia embarca em uma jornada repleta de desafios e sacrifícios. Cada tarefa que ela enfrenta é uma prova de sua coragem, compaixão e determinação, enquanto luta para proteger a inocência e preservar sua própria identidade em meio ao caos.

Dirigida por Guillermo del Toro, a obra combina elementos de fantasia sombria com a realidade brutal da guerra civil espanhola.

Onde assistir: Prime Video.

2. As Crônicas de Spiderwick

Filme mostra a existência de um reino oculto (Imagem: Reprodução Digital | Paramount Pictures)

Esse é um filme de fantasia baseado na série de livros de mesmo nome, escrita por Tony DiTerlizzi e Holly Black. Dirigido por Mark Waters, o longa nos transporta para um mundo mágico e cheio de criaturas extraordinárias.

A história gira em torno dos irmãos Grace: Jared, Simon e Mallory. Após se mudarem para a antiga mansão Spiderwick, eles descobrem um livro encantado que revela a existência de um reino oculto habitado por seres fantásticos. Através desse livro, eles se envolvem em uma aventura emocionante e perigosa, repleta de descobertas e desafios.

Onde assistir: Netflix.

3. Fantástica fábrica chocolate