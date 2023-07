Descubra qual estilo de decoração mais combina com você

O contemporâneo preza a simplicidade, mas também a sofisticação sutil, o conforto, o bem-estar e a funcionalidade. Apresenta uma estética minimalista, em que evidencia mais o espaço e menos os objetos

É um estilo que está em constante transformação, uma vez que utiliza ideias e tendências que estão em alta no momento. Atualmente, valoriza ambiente mais clean, tons neutros, superfícies lisas, espaços abertos e livres e materiais como madeira, revestimentos polidos, vidros, metais e mármores.

A utilização de formas geométricas – mais especificamente, as linhas retas – é uma das características mais marcantes da decoração contemporânea, pois atribuem personalidade ao ambiente. Estão presentes de variadas maneiras: no mobiliário, em itens decorativos, em portas e janelas etc.

As cores neutras, como branco, cinza, preto, bege e marrom, ganham espaço nos ambientes. Já as cores mais vivas, como amarelo, laranja, vermelho e berinjela, são usadas em detalhes, como objetos decorativos, quadros, tapetes e almofadas.

O uso do aço, do concreto e do vidro estão entre as principais características da decoração moderna (Imagem: Santiago Cornejo | Shutterstock)

5. Moderna

O moderno é um estilo em que o menos é mais. Ele destaca o essencial, a simplicidade e a organização, mas sem deixar a beleza e a praticidade de lado. Por isso, segundo a arquiteta Sabrina Gnipper, deve-se apostar em móveis com design minimalista, valorizar a circulação e os espaços amplos e bem iluminados.

O uso do aço, o do concreto e o do vidro estão entre as principais características do conceito. O moderno utiliza cores neutras, como branco, preto, cinza, bege e marrom. Mas há espaço para a utilização pontual de cores mais marcantes em móveis e outros detalhes.

A luz natural é valorizada com janelas de vidro amplas e plantas arquitetônicas livres. Para a iluminação artificial, pode-se apostar em luminárias de design minimalista em aço ou concreto.

Os ambientes modernos não devem ser carregados com objetos decorativos. Por isso, é importante escolher elementos de maneira assertiva.