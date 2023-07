4 receitas práticas e saborosas para o almoço de domingo

O almoço de domingo é um momento especial para reunir os familiares e os amigos. No entanto, nem sempre é uma tarefa fácil conseguir preparar uma deliciosa refeição, especialmente quando você está sem ideias do que servir. Para estes momentos, nada melhor do que ter opções de pratos práticos e saborosos, pois eles ficam prontos em poucos minutos e te ajudam a inovar o cardápio. Pensando nisso, selecionamos 4 receitas fáceis e irresistíveis para você surpreender os seus convidados!

Em um recipiente, coloque os camarões e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com um plástico filme e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o caldo de frango e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reserve. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os camarões e frite até obter uma cor rosada, vire para dourar os dois lados. Reserve.

Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o arroz e refogue por 5 minutos. Adicione o vinho branco e cozinhe até secar. Aos poucos, coloque o caldo de frango e cozinhe até o arroz ficar macio, mexendo sempre. Adicione o camarão e o queijo e mexa bem até o queijo derreter. Por último, coloque a manteiga e misture para incorporar com os demais ingredientes. Finalize com a salsinha picada e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com camarões.

Em um recipiente, coloque a berinjela, a abobrinha, a cebola, o pimentão, o alho e o gengibre e misture bem. Tempere com páprica picante, molho de soja, melado de cana, azeite e sal. Após, transfira a mistura para uma assadeira e espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.

Carne com batata e cenoura (Imagem: Olga Miltsova | Shutterstock)

Carne com batata e cenoura

Ingredientes

500 g de coxão mole cortado em cubos

500 g de batata descascada e picada

descascada e picada 3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de óleo

3 colheres de sopa de molho de tomate

4 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e refogue até obter uma cor marrom claro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o molho de tomate e cubra os ingredientes com água. Tampe a panela e cozinhe por 25 minutos, após pegar pressão. Após, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e disponha as batatas e as cenouras sobre a carne. Se precisar, adicione mais água. Tampe a panela novamente e cozinhe por mais 3 minutos, depois que pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.

Linguiça recheada com creme de alho

Ingredientes

250 g de maionese

6 dentes de alho descascados e picados

250 g de requeijão

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

6 linguiças de frango

Sal, azeite e salsinha picada a gosto

Queijo ralado para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a maionese, o alho, o requeijão, a salsinha e o queijo muçarela e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as linguiças e doure os dois lados. Desligue o fogo, transfira as linguiças para uma assadeira e, com a ajuda de uma faca, faça um corte no meio de cada uma. Com o auxílio de uma colher, coloque um pouco de molho dentro de cada uma delas e polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 40 minutos. Sirva em seguida.