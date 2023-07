5 lições que a série ‘And Just Like That’ nos ensina

A aguardada segunda temporada de ‘And Just Like That’ está de volta, trazendo consigo uma cativante história que continua encantando os fãs e transmitindo valiosas lições de vida. A cada episódio, disponível na HBO Max, somos presenteados com as trajetórias de Carrie, Miranda e Charlotte, que agora estão adentrando uma nova fase de suas vidas. Através de suas narrativas individuais, essas protagonistas abordam temas significativos que nos convidam a refletir sobre diversos aspectos da vida contemporânea.

A seguir, confira 5 coisas que o nosso elenco preferido nos ensina!

1. Crescimento e renovação pessoal

À medida que os personagens enfrentam novos desafios e fases da vida, aprendemos a importância do crescimento e da renovação pessoal. Essa nova etapa nas vidas de Carrie, Miranda e Charlotte traz reviravoltas inesperadas e nos mostra que temos que estar dispostos a aprender. Ame a si, aprenda com seus filhos, se permita, busque novas paixões, desafie suas zonas de conforto e aproveite as oportunidades de desenvolvimento pessoal sem medo!

