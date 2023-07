5 livros para entender o mercado de tecnologia

Essa obra traz ensinamentos para a formação e o desenvolvimento de equipes bem-sucedidas na entrega de softwares eficientes. Além disso, ajuda as organizações a reavaliarem sua abordagem de avaliação de desempenho nas entregas de software, operações e suporte. “É um grande livro para entender por que o formato de times e de empresas tem tanto impacto no software que desenvolvemos e o que podemos fazer para termos pessoas que façam a diferença nesse processo”, acrescenta Joel Backschat.

Design It!, de Michael Keeling (Imagem: Reprodução Digital | Editora Pragmatic Bookshelf)

Ideal para quem é desenvolvedor de software e não teve contato com esse tipo de arquitetura, mas precisa e quer adquirir esse conhecimento. “Livro muito bom para mostrar o papel do arquiteto dentro do novo momento que vivemos na tecnologia, em que escalabilidade e falta de pessoas são fatores reais na maioria dos projetos”, destaca Joel Backschat.

4. Accelerate – Jez Humble e Gene Kim