Mara Maravilha é internada com fortes dores: ‘Momento delicado’

Mara Maravilha é internada com pressão alta e fortes dores de cabeça; apresentadora precisou se ausentar das atividades por tempo indeterminado

A apresentadora Mara Maravilha foi internada em um hospital de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 5, após sentir fortes dores de cabeça. A artista compartilhou em seu perfil no Instagram uma nota dando detalhes sobre seu atual estado de saúde.

“Resolvi vir aqui falar sobre esse momento delicado que estou passando em relação a minha saúde, antes que falem algo diferente da verdade. (…) Por muitas vezes, não fui capaz de obedecer aos sinais que o meu corpo dava sobre a minha saúde. Por muitas vezes ignorei, até que chega um momento onde o limite é atingido”, declara.

A cantora de 55 anos de idade precisou se ausentar das atividades do trabalho após ser internada no hospital com fortes dores de cabeça, pressão alta e episódios de vômito. Segundo nota enviada à imprensa, Mara também “sofreu um forte abalo emocional nos últimos dias”, o que pode ter contribuído para a hospitalização.

A equipe da artista também afirma que Mara Maravilha estará realizando na tarde desta quarta-feira, 5, uma bateria de exames, pedido solicitado pela própria apresentadora para retornar ao trabalho no melhor estado de saúde.



