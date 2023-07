5 dicas para deixar sua casa aconchegante no inverno

Com temperaturas baixas, dias nublados e chuvosos, muitos brasileiros, acostumados com o clima tropical, optam por passar mais tempo em casa durante o inverno. Nesse período, a busca por conforto aumenta. Por isso, profissionais especializados em decoração, engenharia e paisagismo reuniram as melhores dicas para transformar sua casa em um refúgio aconchegante. Confira!

1. Mantas e cobertores

A arquiteta Juliana Barros aconselha levar os cobertores para a sala. “As mantas de tricô ou até mesmo as felpudas são super quentinhas, além de ser necessária só uma para se cobrir no sofá enquanto está assistindo a algum filme no fim de tarde ou recebendo os amigos que buscam se aquecer, é uma opção super em conta para quem quer ter um apartamento, uma casa mais acolhedora na época mais fria do ano”, diz.

2. Iluminação adequada

A iluminação desempenha um papel fundamental na criação de um ambiente acolhedor. Conforme o engenheiro Pedro Pugliese, da Help Reformas, as luzes amarelas e as alaranjadas, que são tons quentes, têm o poder de proporcionar uma sensação maior de relaxamento. Além disso, elas criam uma atmosfera de acolhimento e tranquilidade. Por outro lado, as luzes brancas, normalmente recomendadas para espaços como cozinha, banheiro e lavanderia, podem gerar desconforto e até mesmo dores de cabeça.

