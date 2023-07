Séries com a temática LGBTQIAPN+ para maratonar

É 2023 e, felizmente, vamos ultrapassando o tempo em que personagens LGBTQIA+ se limitavam aos papeis de melhor amigo do protagonista ou eram retratados por meio de estereótipos e visões preconceituosas. Uma diversidade de perfis e histórias ampliam as compreensões do mundo a partir das telinhas.

O POVO separou algumas séries com temática LGBTQIAPN+ para assistir em casa nos principais streamings. Confira as indicações:

Manhãs de Setembro (2021)

A série, lançada em 2021, retrata a história de Cassandra (Liniker), uma mulher trans que trabalha como motogirl em São Paulo. Cassandra vive na capital paulista após de deixar sua cidade natal para ir atrás de um sonho: ser cantora.

Depois de anos de luta, Cassandra finalmente está conseguindo ter estabilidade na vida, até que sua ex-namorada, Leide (Karine Teles), reaparece dizendo que elas têm um filho.

As duas temporadas da série somam onze episódios e estão disponíveis na Amazon Prime.

We are who we are (2020)

Disponível na HBO Max, a trama acompanha a vida de dois adolescentes, Fraser Wilson (Jack Dylan Grazer), e a jovem Caitlin Harper (Jordan Kristine Seamon). Fraser é filho de um casal lésbico que teve que se mudar de Nova York para a Itália, pois sua mãe foi transferida para uma base americana em Veneza. Caitlin também é estadunidense e também mora na base militar dos EUA na Itália.

We are who we are apresenta dramas típicos da adolescência, autodescobrimento, amizade, primeiros relacionamentos e questionamentos.

Dickinson (2019)

Emily Dickinson se sente deslocada no seu próprio tempo e possui ideias consideradas progressistas para o século XIX. A trama explora a adolescência da jovem escritora em ascensão. Conflitos familiares, questionamentos e uma paixão pela própria cunhada fazem com que o público se identifique com a trajetória de Dickinson em vários aspectos.

A história é baseada na vida da poeta americana Emily Dickinson, interpretada por Hailee Steinfeld, que impactou a poesia americana e mundial. A série é uma adaptação de como teria sido a vida da audaciosa escritora.

Sort of (2021)

A comédia Sort of, presente no HBO MAX, acompanha a vida de Sabi Mehboob (Bilal Baig), uma pessoa de gênero-fluido, que vem de uma família paquistanesa e vive no Canadá. Sabi abrange várias identidades dentro de si e sente que vive constantes mudanças em vários ângulos de sua vida.

Ela arranja um emprego de babá e se aproxima bastante da mãe das crianças, que a respeita e faz com que a personagem comece a se conhecer melhor e refletir sobre o panorama em que vive.

Special (2019)

A série acompanha Ryan Hayes (Ryan O'Connell), um jovem gay, que tem uma leve paralisia cerebral. Ryan que decide ter mais autonomia sobre si e ir atrás do que ele sempre quis para a vida.

A série é baseada no livro de memórias do ator e também produtor executivo da série, Ryan O’Connell, chamado I'm Special: And Other Lies We Tell Ourselves. Special é de 2019 e conta com duas temporadas na Netflix.