Aceitar os pontos da nossa história ajuda a nos reconciliar com a vida

Nem sempre é fácil consentir com quem somos e com as coisas do jeito que elas acontecem

Querido leitor, poderia começar este texto pelas bordas, amaciando o trajeto até o centro da questão. Porém, como a vida é uma bolha de sabão e prezamos cada segundo dessa travessia, optei pela objetividade, escancarando já, agora, bem aqui, a pergunta que pode mudar tudo para melhor: quanto tempo do nosso sagrado existir escorre enquanto relutamos em aceitar o que nos aconteceu?

Os fatos que nos cortaram, as circunstâncias avessas ao que desejávamos, tudo aquilo que simplesmente não aconteceu ou que não pudemos ser. Há muitos jeitos de a gente desgostar do caminho que é o nosso e, por rejeitá-lo, passar anos cavando uma cratera no peito. Não é mesmo?

Pode reparar. Quem não aceita quem é, e a história que lhe coube viver, está em guerra permanente consigo e com o mundo. Emaranhado na lamúria. Esgotado de tanto esbravejar. Ou amuado, sem enxergar possibilidades. De costas para novos enredos.

Aceitação liberta o ser dos incômodos

Falando assim, é fácil concluir que não deveríamos nos demorar nesse campo de batalha. Passaríamos nele o tempo necessário para assimilarmos os eventos, nos reorganizarmos e, pronto, estourarmos a porta de saída. No entanto, como é custoso alcançar a verdadeira aceitação. Às vezes, sequer sabemos qual seria o primeiro aceno na direção dela. Mas não tem problema. A gente descobre.

“As pessoas costumam achar que aceitar é concordar, que tudo bem ter acontecido algo ruim ou extremamente difícil. No entanto, aceitar é apenas reconhecer a ocorrência de um fato ou algo que não foi como a gente queria”, esclarece Cristiane Marino, médica, psicoterapeuta e fundadora do Círculo do Saber. Segundo ela, esse é o primeiro passo para que possamos elaborar o que incomoda e nos reconstituir. “O cuidado nasce da aceitação. Enquanto eu não aceito, eu não estou cuidando”, complementa a especialista.

Negação adia a superação

Ah, a mente e seus truques. Em meio às várias defesas inconscientes para nos proteger da dor, existe a fantasia de que, se não aceitamos algo, é como se aquilo não tivesse acontecido e, consequentemente, nos afetado. Assim, afastamos as agulhadas de uma realidade dolorida. Recusa que só faz adiar a superação do que nos corrói por dentro. Mas a vida também providencia retomadas, como descobriu Mônica Sanches. Ela perdeu a mãe quando tinha 11 anos.

Foram cinco anos de luta contra o câncer de mama até a partida. Na época, instintivamente ela recrutou sua valentia e continuou crescendo. Brava menina. Tentava ser forte enquanto desviava dos olhares de pena ao redor. Apenas recentemente conseguiu encarar essa perda. “Hoje, tenho a percepção de que passei muito tempo na negação e, então, busco minha mãe na vida, na alegria que era dela e nos traços que herdei, e não a associo apenas à morte. Assim a tristeza não se esparrama tanto dentro de mim”, ela diz.

Adulta, mãe de duas meninas, Mônica compreende que as reverberações da perda materna em sua biografia foram tremendas. Em seu processo de aceitação, ela criou o projeto Casa Ciclo, dedicado a celebrar a menarca das garotas. “Aos 11 anos, vivi minha primeira lua, um marco que coincidiu com a despedida da minha mãe. Por isso, quero honrar a menarca de um jeito diferente de como foi a minha, o que me ajuda a aceitar minha própria história”, justifica.

Força é aliada da vulnerabilidade

Fazer-se de forte frente às desventuras da vida é uma coisa, acessar a força real que nos habita é outra. Mas só atentaremos para isso se dermos voz à nossa vulnerabilidade. “Para aceitar, a gente precisa abrir mão da fantasia de onipotência que a nossa sociedade incentiva, afirmando que tudo depende da nossa vontade, do nosso esforço, quando há inúmeros fatores interferindo em nossas vidas; a maioria deles, fora do nosso controle”, enfatiza Cristiane Marino.

O contrapeso para essa visão distorcida seria recordarmos nossa condição humana; ou seja, darmos abrigo a nossas falhas, limites e dificuldades com humildade para que a gente se acolha e desempaque. Aliás, a crença heroica no “tudo posso” dificulta que a gente aceite as coisas como elas são, pois fica parecendo que esse ato é sinônimo de comodismo, de resignação, de passividade, quando ele é justamente o oposto.

“Para aceitar algo, é preciso trabalhar muito. Só que é um trabalho que nos move no sentido da criatividade e da cura, enquanto a não aceitação nos faz dar murro em ponta de faca, pulverizando ou estagnando a nossa energia”, explica a psicoterapeuta.