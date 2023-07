3 receitas de chás para combater o resfriado

Os chás caseiros costumam ser ótimos aliados para aliviar os sintomas da gripe e do resfriado, pois eles ajudam a melhorar os desconfortos causados por esses problemas. Além disso, por conterem nutrientes e vitaminas essenciais para o organismo, eles também fortalecem a imunidade, auxiliam na hidratação e ajudam a espantar o frio. Pensando nisso, separamos 3 receitas de chás naturais para te ajudar a mandar o mal-estar embora de vez. Confira!

Chá de mel, limão e gengibre

Ingredientes

2 colheres de sopa de gengibre ralado

ralado 2 colheres de sopa de mel

2 rodelas de limão

2 xícaras de chá de água quente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o gengibre, o mel e o limão e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a água e deixe ferver por 5 minutos. Depois, desligue o fogo e coe o chá. Sirva em seguida.

Chá de abacaxi

Ingredientes

Cascas de 1 abacaxi

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as cascas do abacaxi e ferva por 10 minutos. Depois, desligue o fogo e transfira o chá com a casca para um liquidificador. Bata até triturar bem e, com a ajuda de uma peneira, coe o chá. Sirva em seguida.

