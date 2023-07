Morre Gláucia Mota, pioneira da Moda cearense

Gláucia Mota, pioneira da moda no Ceará e ex-presidente do SindConfecções, morreu nesta segunda-feira, 3

Estilista e pioneira da Moda no Ceará, Gláucia Mota faleceu nesta segunda-feira, 3. A informação foi confirmada por Lêda Maria, colunista do O POVO, e amiga de longa data da produtora.

Contemporânea de Lino Villaventura, Cabeto, Fátima Castro, Neusa Franco e Inês Cabral, Gláucia contribuiu para o fomento da moda autoral cearense, sendo um dos principais nomes que tornaram-se referência para a produção de moda no Ceará e auxiliaram no desenvolvimento do setor.

Dona da confecção GM, Gláucia participou do grupo “Ousadia”, juntamente com Lêda Maria e outros criadores locais. “O grupo foi criado por aqueles que resolveram quebrar a trajetória de portas fechadas para o produto local”, detalhou a colunista.

Entre os anos de 1987 e 1990, Gláucia Mota assumiu a presidência do Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas (Sindconfecções), na época nomeado de Sindicato de Confecções Femininas do Ceará.

De 1986 a 1992, a estilista foi vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), durante a gestão do cearense Luiz Esteves Neto. “Uma mulher que deixa uma herança de batalhas e de muito amor ao que fazia. Gláucia era uma mulher muito corajosa”, relembra Lêda.



