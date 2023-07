Veja o que torna Bonito um destino incrível de ecoturismo

Bonito é considerado por muitos o melhor destino de ecoturismo do Brasil. A fama é justificada – uma infinidade de passeios e paisagens deslumbrantes, de rios cristalinos e repletos de peixes a cavernas com piscinas naturais. Bonito também é um dos destinos turísticos mais organizados do país, que tem como um de seus pilares a preservação do meio ambiente.

Para começar, todos os atrativos têm um limite máximo de visitantes por dia, para minimizar o impacto ambiental. Como forma de controlar o acesso, todos os passeios só podem ser comercializados pelas agências locais autorizadas pela prefeitura, em um sistema chamado de voucher único. Com isso, os preços são sempre tabelados, independente da agência que você escolher.

A dica é fazer as reservas com antecedência, principalmente se você viajar na alta temporada (férias escolares e feriados). Dá para agendar até dois passeios por dia, para aproveitar sua estadia ao máximo. Quase todos os atrativos ficam em propriedades particulares, geralmente mais afastadas do centro, mas oferecem estruturas turísticas completas, com banheiros, estacionamento, lanchonete ou restaurante e outras comodidades.

Com cerca de 22 mil habitantes, Bonito é aquela típica cidade do interior – pequena, tranquila e muito segura. Sinta-se livre para caminhar pelas ruas a qualquer hora do dia ou da noite, sem preocupações. Aliás, é durante a noite que o centro de Bonito ganha vida, depois que os turistas voltam dos passeios.

A rua principal (R. Cel. Pílad Rébua) concentra ao longo de poucos quarteirões uma boa variedade de lojinhas de presentes, restaurantes, bares, sorveterias e outros pontos comerciais. É só ter a Praça da Liberdade como ponto de referência. A oferta hoteleira de Bonito também é bem completa, de opções mais luxuosas a hostels e pousadas simples.

Em Bonito, os passeios são para todos os perfis. Há desde atividades radicais para os mais aventureiros, como rafting, boia cross e mergulhos com cilindro, até trilhas leves e balneários tranquilos para crianças e idosos. E cada lugar tem sua particularidade, com cenários únicos não só no Brasil, mas no mundo.

Bonito é um destino tão especial graças à formação geológica dessa região, rica em rochas calcárias, o que possibilitou o surgimento de tantas grutas, cavernas e nascentes. Já o alto teor de carbonato de cálcio e magnésio na água faz com que qualquer partícula sólida seja decantada para o fundo dos rios, colaborando para essa qualidade cristalina tão característica de Bonito.

Não há dúvidas que as flutuações são os passeios mais procurados em Bonito. É fácil entender o motivo: os rios e as nascentes são hipnotizantes de tão cristalinos. A água ainda ganha diferentes tons de azul e verde, e a vegetação exuberante ao redor completa o cenário.

Vários atrativos oferecem esse tipo de atividade, como o Aquário Natural, que impressiona pela quantidade de peixes, o Rio da Prata, cuja flutuação é a mais longa de todas, e o Rio Sucuri, que chega a ser ainda mais transparente. Outra opção é a Lagoa Misteriosa, que ganhou esse nome graças a uma questão curiosa: sua real profundidade ainda é desconhecida. O ponto mais fundo já explorado por mergulhadores foi a 220 metros embaixo d’água.

Nascente Azul tem águas calmas e cristalinas (Imagem: Gustavo Castellon | Shutterstock)

Flutuação na Nascente Azul

No complexo de ecoturismo da Nascente Azul, a flutuação acontece nas águas calmas e cristalinas do rio homônimo. Equipado com colete, calçados de borracha, máscara e snorkel (aqui a roupa de neoprene é opcional), o grupo primeiro passa por um treinamento já dentro do rio, importante principalmente para quem não tem tanta intimidade com a água e os equipamentos. Aliás, a flutuação na Nascente Azul é tão tranquila, com uma correnteza quase imperceptível, que é recomendada para crianças, idosos e até para quem não sabe nadar.

Enfim, chega a hora de ver a nascente de perto. Ela é única na região por estar em uma fenda rochosa. Esse é o ponto mais fundo da flutuação, em torno de 7 metros, onde é possível fazer um mergulho de apneia. Depois é só deixar a água te levar calmamente por um lindo percurso pelo rio e flutuar em meio a um rico e colorido jardim subaquático, com a água em um belíssimo azul-turquesa.

Você consegue ver tudo ao seu redor com uma riqueza de detalhes, até mesmo as pequenas bolhas de oxigênio que as plantas submersas produzem na fotossíntese. Fique atento aos cantos protegidos pelas sombras das árvores, onde os cardumes costumam se acumular.

Além de uma estrutura turística completa, o complexo da Nascente Azul oferece ainda balneário, tirolesa, pêndulo humano, trilhas contemplativas e o Museu Subaquático de Bonito, único do mundo em um ambiente de água doce e a primeira atração do tipo no Brasil, que pode ser explorado por meio de um mergulho com cilindro.

O visual das grutas cativa os turistas (Imagem: ThiagoSantos | ShutterStock)

Gruta do Lago Azul

Parte da ampla rede de cavernas, grutas e galerias subterrâneas de Bonito, a Gruta do Lago Azul é o famoso cartão-postal da cidade. O visual é de tirar o fôlego: incríveis dimensões, sendo esta uma das maiores cavidades inundadas do mundo, enormes espeleotemas projetados no chão e no teto da caverna e um profundo lago que reflete um azul intenso, onde já foram encontradas ossadas de animais pré-históricos. A visita é contemplativa, já que não é permitido entrar na água.

Abismo Anhumas

Já em um dos lugares mais surreais de Bonito, você vai se sentir como um explorador em uma expedição ao centro da Terra. Estamos falando do Abismo Anhumas. Na superfície, não dá para imaginar que uma pequena fenda no chão é a porta de entrada para uma caverna imensa, descoberta por acaso.

Sentado confortavelmente em um rapel elétrico, você será transportado através dessa fenda entre as rochas, até que se abre aos poucos sob seus pés uma câmara gigantesca de 72 metros de altura (o equivalente a um prédio de 24 andares), inundada por um lago que chega a ter 80 metros de profundidade.

Quando a luz do sol atravessa a fenda no alto do abismo, ela cria um visual mágico, fazendo o lago brilhar em um lindo tom azul-turquesa. Por todos os lados, há grandes estalactites e estalagmites, que resultam do depósito contínuo de carbonato de cálcio ao longo de milhares de anos.

Os turistas descem até um deck flutuante, onde se preparam para as diferentes atividades, como dar uma volta de bote inflável por todo o lago para ver de perto as diferentes formações rochosas. Os mais aventureiros podem optar entre a flutuação com snorkel ou o mergulho com cilindro.

O Abismo Anhumas tem águas cristalinas, com uma visibilidade que chega a 60 metros. Ali, não há peixes ou plantas subaquáticas, mas sim uma “floresta” de enormes cones calcários no fundo do lago, alguns com quase 20 metros de altura. É até difícil descrever a sensação de flutuar nesse ambiente, mas tenha a certeza de que esta será uma experiência inesquecível.

Outras opções de passeios

Bonito tem ainda outras dezenas de atrativos e passeios, como as cachoeiras da Estância Mimosa, da Ceita Corê e do Parque das Cachoeiras, as grutas de São Miguel, do Mimoso e Catedral, o Balneário Municipal, o Buraco das Araras e muito mais. É só escolher uma agência e montar o seu roteiro.

Por Patrícia Chemin – revista Qual Viagem

A jornalista viajou a convite da Visit Pantanal, em parceria com o Sebrae/MS para o evento Inspira Ecoturismo.