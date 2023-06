4 receitas de comida mexicana para fazer em casa

O México é um país rico em cultura, belezas naturais e tradições. Conhecido por suas iguarias variadas e picantes, foi o primeiro país a ter a gastronomia reconhecida como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Não é à toa que a culinária mexicana rompeu fronteiras e conquistou paladares ao redor do mundo. Para você conhecer melhor o sabor desse país, selecionamos algumas receitas mexicanas. Confira!

Burrito de carne

Ingredientes

4 tortilhas de trigo

300 g de carne moída

1 cebola picada

1 cenoura pequena picada

3 cogumelos picados

100 g de queijo ralado

1 folha de louro

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de molho de pimenta

1/3 de xícara de chá de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola com a folha de louro. Em seguida, acrescente a cenoura, misture bem e refogue por 2 minutos. Adicione o cogumelo, misture tudo e cozinhe por mais 2 minutos. Quando os ingredientes estiverem dourados, adicione a carne moída e mexa para desfazer os pedaços. Tempere com pimenta-do-reino e sal. Cozinhe até a carne perder a cor avermelhada. Adicione o molho de tomate e o molho de pimenta, misture bem e cozinhe até o molho reduzir. Desligue o fogo e reserve. Coloque as tortilhas em uma frigideira e doure-as dos dois lados.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, coloque a carne no centro da tortilha, polvilhe com queijo ralado e dobre as laterais da tortilha para o centro. Depois, dobre uma das extremidades das tortilhas até o centro também e enrole até o recheio estar dentro da tortilha por completo. Sirva e aproveite.

Guacamole

Ingredientes

2 abacates

1/4 de xícara de chá de suco de limão

1/2 xícara de chá de cebola picada

1 xícara de chá de tomate sem sementes picado

1/2 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 maço de coentro picado

Modo de preparo

Corte ao meio os abacates, retire o caroço e coloque a polpa em um recipiente. Amasse o abacate com um garfo grosseiramente. Regue a polpa com suco de limão. Acrescente a cebola, o tomate e o azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta a gosto e misture bem. Acrescente o coentro picado, misture novamente e leve para gelar. Retire a guacamole da geladeira e sirva.