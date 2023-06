Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso, é internado com pneumonia

Vocalista do Paralamas do Sucesso foi internado com pneumonia em hospital no Rio de Janeiro; quadro de saúde de Herbert Vianna é considerado leve

O músico Herbert Vianna, de 62 anos de idade, foi internado nesta quarta-feira, 28, em um hospital do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Segundo o jornalista, o líder e vocalista da banda Paralamas do Sucesso está com pneumonia e a internação foi solicitada pelos médicos para tratar da saúde do cantor. O caso do músico é considerado leve.

O dono dos sucessos “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Lanterna Dos Afogados”, “Cuide bem do seu amor” e outros clássicos do rock nacional está internado no Hospital Copa D'Or, localizado em Copacabana, na capital carioca.



