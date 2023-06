9 dicas para manter o jardim bonito durante o inverno

É possível manter o jardim bonito e saudável, mesmo com a temperatura fria e o clima seco durante o inverno. Para isso, é necessário tomar alguns cuidados. Pensando nisso, Maer Jose da Silva, jardineiro cadastrado no GetNinjas, aplicativo para contratação de serviços no Brasil, separou algumas dicas de como cuidar do seu jardim nesta época do ano. Confira!

1. Cautela com os fertilizantes

No inverno, as plantas crescem mais devagar e muitas até entram em dormência. Por isso, muito do fertilizante que é aplicado acaba não sendo aproveitado pelas plantas, podendo até contaminar o lençol freático. Sendo assim, reduza a fertilização pela metade ou menos, assim você economiza o dinheiro e não deixa de cuidar das plantas.

2. Regue com cuidado

No frio, a necessidade hídrica das plantas é reduzida, por diminuir seu metabolismo. Além disso, em locais com grande volume de chuva existe dificuldade do solo em drenar a água, criando verdadeiras várzeas no jardim. Sendo assim, evite manter o solo encharcado, que favorece o apodrecimento das raízes. Ajuste as regas aos períodos secos e sem excessos.

3. Hora certa de plantar

Muitas plantas florescem lindas no inverno. Mas esta não é a melhor época para plantá-las. Plante as espécies anuais no outono, enquanto ainda há calor para que desenvolvam raízes e folhagem fortes, capazes de resistir às geadas e ventos. A mesma regra vale para arbustos e árvores, mesmo que sejam de clima temperado.

4. Variedade na plantação

É tão bom saber que há hortaliças que podem ser plantadas o ano todo. Mas tenha em mente que há variedades apropriadas para o verão, enquanto outras são boas para o inverno; isso faz toda diferença no sucesso da sua horta, principalmente com algumas verduras, como: alface, repolho, couve-flor, cenoura etc.

5. Aplique cobertura morta

Todos os canteiros se beneficiam com uma boa cobertura morta. Isso porque mantém a umidade, o calor, evita o ressecamento, reestrutura e fertiliza o solo suavemente, além de reduzir o aparecimento de ervas daninhas. Já nos gramados, realiza-se cobertura de inverno, uma camada de substrato (matéria orgânica) sobre a grama, evitando a queima da grama devido às baixas temperaturas.