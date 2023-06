5 filmes importantes sobre o combate às drogas

Dirigido por Steven Soderbergh, este filme é considerado um marco na abordagem do tema das drogas. Explorando várias histórias interligadas, o filme retrata o tráfico de drogas, a luta contra as drogas e os efeitos devastadores que elas têm na sociedade. “Traffic” ganhou quatro Oscars, incluindo Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado.

Onde assistir: Prime Video e HBO Max.

Filme voltou a ficar em alta após entrar no catálogo Netflix (Imagem: Reprodução Digital | O2 Films)

Este filme brasileiro de 2002 é uma perspectiva da vida em uma favela do Rio de Janeiro. A trama aborda o crescimento do tráfico de drogas na comunidade e suas consequências violentas. Baseado no livro de mesmo nome, escrito por Paulo Lins, a obra aborda temas como violência, tráfico de drogas e as complexidades da vida urbana.

O longa se passa na década de 1970 e segue a vida de diversos personagens, principalmente Buscapé, um jovem aspirante a fotógrafo que cresce na comunidade conhecida como Cidade de Deus. Com interpretação de Seu Jorge, dirigido por Fernando Meirelles e co-dirigido por Kátia Lund, a produção recebeu aclamação da crítica internacional e foi indicado a quatro Oscars.

Onde assistir: Netflix.

4. Branquinha