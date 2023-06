5 receitas rápidas de salgados de festas

Comuns em festinhas de aniversário, os salgados também são ótimos para servir no lanche da tarde. Eles são práticos, deliciosos e agradam não só o paladar infantil, mas também o adulto. Além disso, ao prepará-los em casa você garante uma receita com ingredientes frescos e pode personalizar o sabor conforme as preferências da família. A seguir, confira algumas receitas que com certeza vão te surpreender!

Bolinha de queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

ralado 1 pitada de sal

2 xícaras de chá de trigo

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, leve ao fogo médio o leite, a água e a manteiga. Adicione a farinha de trigo, o queijo e mexa até desprender da panela. Coloque a massa em uma superfície para esfriar. Faça bolinhas com a massa e passe na farinha de rosca. Frite em óleo quente em fogo médio, deixe escorrer o excesso de gordura em papel absorvente e sirva.

Empadinha de queijo

Ingredientes

Massa

200 g de margarina

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

1/2 lata de creme de leite

Recheio

200 g de queijo prato ralado

200 g de queijo minas fresco ralado

50 g de queijo parmesão ralado

3 ovos batidos

1/2 lata de creme de leite

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, junte a margarina, a farinha de trigo, o sal e o creme de leite. Amasse bem e reserve.

Recheio

Em um recipiente, misture os queijos, junte os ovos batido e o creme de leite. Com a massa, forre forminhas para empada, coloque o recheio até a metade e cubra com o restante da massa. Leve-as ao forno preaquecido em temperatura média até dourar.

Quibe frito recheado

Ingredientes

125 g de trigo para quibe

2 xícaras de chá de água gelada

250 g de patinho limpo e moído

1 cebola ralada

1/2 pimenta-malagueta moída

1 colher de chá de louro moído

1 colher de sopa de hortelã

1/2 colher de chá de noz-moscada moída

1/2 colher de sopa de sal

100 g de queijo minas cortado em cubos

2 xícaras de chá de óleo

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o trigo para quibe de molho na água gelada por 10 minutos. Escorra e esprema com as mãos para sair toda a água. Coloque todos os outros ingredientes em um recipiente, exceto o queijo e o óleo. Amasse bem com as mãos até obter uma mistura homogênea. Coloque 3 colheres de sopa da massa na mão e dê o formato de quibe. Com o dedo indicador, faça um furo no centro do quibe e coloque o queijo. Feche o furo com a massa. Aqueça o óleo em uma frigideira e, em fogo médio, frite os quibes até ficarem dourados.