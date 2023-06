Exposição com fotos de presidentes vai até agosto em Cascavel

A exposição “Presidentes”, realizada pelo Museu da Fotografia de Fortaleza (MFF) e o Instituto Myra Eliane, segue com visitação gratuita até 16 de agosto, na cidade de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Inaugurada em 16 de junho, a exposição reúne cerca de 50 obras da Coleção Paula e Silvio Frota, que retratam a vida pública e privada de políticos brasileiros. São registros de Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Jânio Quadros, João Figueiredo e outros, capturados pelos fotógrafos Jean Manzon, Orlando Brito e Luiz Carlos Barreto.

“Presidentes” marca a chegada do MFF à cidade de Cascavel e tem o objetivo de promover o acesso à arte da fotografia. “Mais do que divulgar a fotografia, a nossa missão é sair da sede e levar o museu para outros espaços, partilhar conhecimento e promover formação para os jovens”, afirma Silvio Frota, diretor e idealizador do MFF.

A parceria entre o Instituto Myra Eliane e o museu inclui ainda a oferta de cursos de fotografia gratuitos, que serão realizados no Memorial Edson Queiroz, em Cascavel. Os cursos são “Fotografia com celular”, no dia 23 de junho, e “Oficina de Mini Estúdio e Fotografia de Produtos”, no dia 30 de junho. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.

Segundo Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane, o propósito da exposição é proporcionar à população conexão com a cultura e a arte de maneira gratuita. “É uma satisfação sediar essa exposição, que também é relevante por ter relação com a história do Brasil”, disse.



Exposição Presidentes no Memorial Edson Queiroz

Onde: Memorial Edson Queiroz, Rua Crispin Teixeira, S/N, Praça Nossa Senhora do Ó, Cascavel (CE)

Memorial Edson Queiroz, Rua Crispin Teixeira, S/N, Praça Nossa Senhora do Ó, Cascavel (CE) Quando: de 16 de junho a 16 de agosto

de 16 de junho a 16 de agosto Horário de visitação: De terça a sexta-feira, das 13h às 18h; sábados e domingos, das 8h às 14h

