5 documentários impressionantes sobre extraterrestres

O que pode existir além dos limites do nosso planeta deixa diversas pessoas intrigadas. Por esse motivo, os documentários são uma excelente maneira de saciar um pouco da curiosidade e adquirir conhecimento. A partir de relatos de encontros com seres de outros mundos até teorias de conspiração governamental, essas produções cinematográficas desafiam a compreensão convencional do universo.

Com depoimentos de testemunhas, evidências únicas e análises científicas, explore o desconhecido por meio destes 5 documentários que nos convidam a considerar a possibilidade de não estarmos sozinhos no cosmos. Veja!

Produção aborda suposta participação do governo no ocorrido (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Dirigido por Jeremy Kenyon Lockyer Corbell, este documentário examina a história de Bob Lazar, um ex-funcionário do governo que alega ter trabalhado em tecnologia alienígena na famosa Área 51. O filme apresenta entrevistas com Lazar, detalhando suas experiências e as implicações de suas revelações. Com imagens de arquivo e depoimentos de especialistas, o documentário levanta questões sobre a presença extraterrestre e a suposta encobertação governamental.

Onde assistir: Netflix

2. The UFO Phenomenon