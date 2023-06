5 cidades para conhecer na República Tcheca

A República Tcheca tem muitas atrações bonitas e interessantes para serem desvendadas que vão muito além dos lindos castelos e das deliciosas cervejas locais. Visitar o país é mais do que uma viagem. Você vai ficar encantado com tantas belezas naturais e históricas.

Além de Praga destacamos algumas cidades que vêm atraindo e surpreendendo cada vez mais turistas do mundo todo. Para cumprir o roteiro que sugerimos, o ideal é uma viagem de 8 dias. Mais um ponto a favor do destino é o câmbio favorável ao turista brasileiro, o país tem a Coroa Tcheca como moeda oficial

e R$1,00 vale aproximadamente 4,40 Coroas Tchecas.

1. Praga

Considerada uma das mais belas cidades europeias, Praga merece ao menos três dias para curtir os seus principais pontos turísticos. Os amantes de arte irão se encantar com os excelentes museus e galerias, mas sua maior magia está nas ruas estreitas e nos magníficos monumentos como pontes, praças, esculturas e construções antigas que são um prato cheio para quem curte arquitetura.

Centro histórico

Comece a visita pelo centro histórico, tombado pela Unesco, onde está localizado o Castelo de Praga. Construído entre os séculos XIV e XVII, foi residência dos reis da Boêmia e é atualmente sede da Presidência da República. Com mais de 70 mil metros quadrados, o complexo é praticamente uma cidade, concentrando vários edifícios e monumentos, como a suntuosa Catedral de São Vito, o Convento de São Jorge e a charmosa Viela Dourada. Os visitantes podem escolher diferentes circuitos para conhecer o complexo, de acordo com o tempo que dispõem.

A torre da prefeitura é uma das atrações mais fascinantes, pois abriga o relógio astronômico, de 1338, que a cada hora cheia, entre 9h e 23h, mostra o desfile dos 12 apóstolos. No intervalo entre as apresentações, suba até a torre do relógio para ver a cidade lá de cima, a vista é deslumbrante.

Ponte Carlos: um ícone histórico e artístico

A Ponte Carlos, um ícone do país, é também a mais antiga de Praga; construída sobre o Rio

Vitava, ela liga os dois lados da cidade e é toda decorada com estátuas de santos, a mais famosa é a de São João Nepomuceno. Reza a lenda que se fizermos um pedido com a mão nessa estátua seremos atendidos, não custa tentar. A ponte também pode ser admirada a bordo de um cruzeiro com buffet de jantar e música ao vivo passando pelos principais pontos turísticos da cidade.

Bairro judeu

Ainda na cidade velha, dedique-se a explorar o icônico bairro judeu. Caminhe pelas vielas retratadas nos romances de Franz Kafka, o mais célebre escritor do país, e admire os belos edifícios. O bairro reserva atrações religiosas interessantes. O Cemitério Judeu é um lugar impactante, que guarda muita história, além de ser o mais antigo do mundo era o único local onde, durante 300 anos, os judeus podiam ser enterrados.

Depois das visitas históricas faça uma pausa na praça da Cidade antiga para um café e experimentar o Trdelník, uma massa assada em formato de caracol, polvilhada com açúcar e canela. Aproveite este momento para observar o ritmo da cidade.

Cidade Nova

Chegou a vez de explorar a Cidade Nova, o coração comercial de Praga. A Praça Venceslau, foi palco de momentos importantes da história recente como a Revolução de Veludo que marcou o fim do comunismo. A praça é rodeada por edifícios art nouveau e art déco, um local particularmente interessante para os amantes da arquitetura. Ali encontram-se bons hotéis, lojas, restaurantes, cinemas e casas noturnas.

Arquitetura diferenciada

A Casa Dançante, situada às margens do Rio moldava, chama a atenção porque é diferente de todas as construções que você já viu, lembra um par de dançarinos e ficou conhecida como Fred e Ginger, em homenagem a Fred Astaire e Ginger Rogers. No início da construção muita gente foi contra por achar moderno demais, mas no final recebeu a aprovação da população sendo um dos pontos mais visitados da cidade.

NH Collection Carlos IV

Depois desses passeios maravilhosos, chegou a hora de descansar o corpo para as próximas viagens, nos hospedamos no NH Collection Carlos IV, hotel 5 estrelas para lá de luxuoso, localizado na região central, mas ainda assim em uma parte bem tranquila e com diversas opções de transporte público próximas.

O edifício neo-renascentista de 1890 já deu lugar a um banco e conserva muitas características dessa época. Os hóspedes podem curtir um happy hour tomando um drink no Bar que já foi um cofre. O lobby impressiona pela sua decoração elegante com um toque moderno, os hóspedes mais atentos irão reconhecê-lo de filmes como Homem Aranha 2.

Os quartos são muito confortáveis e amplos. A gastronomia oferecida é uma atração à parte, misturando a melhor culinária internacional com releituras muito saborosas de pratos tipicamente tchecos. Não deixe de reservar um tempinho para desfrutar do completíssimo café da manhã e do charmoso SPA.

Arredores de Praga

A capital da República Tcheca fica bem no meio do país, o que facilita muito para conhecer algumas cidades próximas como: Cesky Krumlov, Karlovy Vary, Pilsen e Kutná Hora. É possível fazer essas viagens de ônibus, trem, carro alugado ou contratando um receptivo.