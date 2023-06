5 filmes para lembrar a importância do acolhimento aos refugiados

Este filme brasileiro retrata a vida de refugiados e sem-tetos que ocupam um prédio abandonado no centro de São Paulo. Por meio de histórias individuais de personagens como os refugiados sírios, o filme aborda questões como a xenofobia, a desigualdade e a busca por dignidade e pertencimento. A obra destaca a importância de acolher os refugiados e fornecer-lhes suporte para reconstruir suas vidas em um novo país, além de levantar questões sociais e políticas mais amplas sobre a habitação e a exclusão.

Onde assistir: YouTube.

Filme mostra a situação dos vietnamitas atualmente (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Dirigido por Hong Khaou, “Monsoon” é um filme britânico que narra a história de Kit, um homem vietnamita-britânico que retorna ao Vietnã após muitos anos vivendo no exterior como refugiado. Kit está em busca de suas raízes e de respostas sobre seu passado, enquanto lida com os desafios de se reconectar com sua cultura de origem e encontrar um senso de pertencimento. “Monsoon” retrata a busca por identidade e o significado de lar para os refugiados vietnamitas em um contexto contemporâneo.

Onde assistir: Netflix e Star+.

4. As Nadadoras