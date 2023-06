4 livros para te ajudar a combater a procrastinação

“Termine: a alegria de acabar o que você começa” é uma obra dedicada àqueles que estão cansados de serem iniciadores crônicos e desejam tornarem-se finalizadores consistentes. Segundo o autor Jon Acuff, existem duas opções: continuar a se cobrar cada vez mais ou dar-se o presente de concluir os objetivos. A proposta é que o leitor se divirta, elimine regras secretas e escolha algo em que falhar intencionalmente. Isso porque, como já apontam diversos especialistas, quem se diverte tem a tendência a ser mais bem-sucedido.

Livro “Liderança Consciente” (Imagem: Reprodução digital | Editora Hábito)

4. Tenha autoconsciência e saiba ouvir

No livro “Liderança Consciente”, o gestor, palestrante e autor com mais de 34 milhões de obras vendidas, John C. Maxwell explica que um bom líder vai além dos resultados financeiros e se compromete com a construção de uma cultura empresarial baseada em valores, ética e responsabilidade social. O escritor compartilha ensinamentos sobre o desenvolvimento da autoconsciência em lideranças e divide com o público suas experiências dos mais de 40 anos como líder.

Por Gabriela Cuerba