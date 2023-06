Márcia Fellipe cancela shows na Bahia após internação de urgência

Famosa pelos hits "Quem Me Dera", "Segundo Plano" e o álbum "Retrô", a cantora Márcia Fellipe deu um susto nos fãs na segunda-feira, 19, ao compartilhar uma foto em uma cama de hospital.

Na imagem, a forrozeira aparece deitada em uma cama e usando uma máscara de oxigênio. Na legenda, ela informou aos mais de 5 milhões de seguidores que estava “tudo bem”, e em breve voltará aos palcos.

No entanto, Márcia, que faria dois shows nas cidades de Lapão e Cafarnaum, na Bahia, precisou cancelar as apresentações devido à saúde. Em comunicado oficial da equipe da artista, a produção não informou o real motivo da internação, mas avisou sobre o cancelamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Márcia Fenomenal Produções informa que, por motivo de saúde, os shows que aconteceriam hoje, 18, da cantora Márcia, em Cafarnaum e Lapão não poderão ser realizados. Lamentamos o ocorrido. Agradecemos o carinho e compreensão de todos os fãs", informou.

No fim de semana, Márcia cantou na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e em seguida, se apresentou até às 7 horas do domingo, 18, em João Câmara. Ainda não há informações se a cantora teve um cansaço físico da rotina de shows ou outro problema de saúde.



Márcia Felippe cancelou shows na Bahia; cantora de forró compartilhou foto em cama de hospital Crédito: Reprodução/Instagram

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui