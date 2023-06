3 receitas de fondue para fazer em casa

O fondue é um prato simples, muito versátil e que pode ser preparado com diversos ingredientes. Além disso, os acompanhamentos também podem ser variados. É uma receita deliciosa para os dias com temperaturas mais frias. A seguir, confira 3 receitas que selecionamos para você.

Fondue simples de chocolate

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo

meio amargo 100 ml de creme de leite

Pedaços de morango, abacaxi, banana e uva a gosto

Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho-maria, adicione o creme de leite e misture. Despeje em taças individuais, espete as frutas com espetos de fondue e mergulhe no chocolate.