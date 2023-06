Veja roteiro de passeio de trem na Serra do Mar Paranaense

Um dos passeios ferroviários mais conhecidos do Brasil é o famoso Trem da Serra do Mar Paranaense. Operada pela Serra Verde Express, a linha Curitiba – Morretes é a mais procurada e um dos passeios mais impressionantes do país. Muita história, natureza abundante, cenários impressionantes como pontes centenárias de ferro, cachoeiras, montanhas e abismos te acompanham durante todo o roteiro, que é uma atração imperdível para quem está em Curitiba e região.

Um pouco da história

Em 1873, a construção da ferrovia pelo litoral paranaense foi iniciada, motivo que colaborou para que, em 1880, Dom Pedro II, em visita a Província do Paraná, inaugurasse os trabalhos de construção da Estrada de Ferro Paranaguá – Curitiba. Mas, antes mesmo da inauguração oficial, em 1 de fevereiro de 1885, a Princesa Isabel, seu marido, Conde d’EU, e seus filhos realizaram a primeira viagem oficial pela ferrovia.

Essa ferrovia é muito importante, não só por ligar Curitiba ao litoral paranaense, mas também é um ponto importante na logística de transporte de vários produtos para ajudar no escoamento da produção agrícola do estado do Paraná. Por esses trilhos, grande parte da produção agrícola do estado é distribuída diretamente ao Porto de Paranaguá para chegar a destinos longínquos da Europa, Ásia e América do Norte.

Um roteiro de belezas e tradições

Enquanto o trem percorre o trajeto, é possível admirar e registrar belas paisagens. O grande atrativo do passeio é a natureza, já que a maior parte da Mata Atlântica se encontra nessa região (Paraná e Santa Catarina). Pelo caminho, encontramos ruínas das antigas estações, muitas pontes, com destaque para a São João, túneis, viadutos, a Represa de Caiguava e o Reservatório do Marumbi, a cachoeira Véu da Noiva e o Pico do Marumbi, que são algumas atrações.

Com vários tipos de vagões, para todo tipo de público, uma guia informa e descreve a importância histórica da região que o trem percorre, dando detalhes da história e citando, de maneira didática e educativa, cada cidade, cada pontilhão, cada acidente geográfico do percurso.

Serra Verde Express

A Serra Verde Express é a responsável pela operação do trem turístico. Com um trabalho rigoroso, a empresa oferece uma equipe de profissionais capacitados que acompanham os grupos de turistas explicando cada detalhe do roteiro. A Serra Verde Express oferece as seguintes opções: Curitiba – Morretes, com saída da Rodoferroviária de Curitiba às 8h30; e Morretes – Curitiba, com saída da Estação de trem de Morretes às 15h.

Classes disponíveis:

Econômica: vagão simples, não possui guia e serviço de bordo. É recomendado para passageiros frequentes e montanhistas. É possível que você vá de costas.

vagão simples, não possui guia e serviço de bordo. É recomendado para passageiros frequentes e montanhistas. É possível que você vá de costas. Turística : vagão intermediário com assentos estofados, possui guia local, serviço de bordo e um kit lanche e bebida.

: vagão intermediário com assentos estofados, possui guia local, serviço de bordo e um kit lanche e bebida. Camarote : vagão dividido por cabines para até quatro pessoas com decoração clássica. Possui guia bilíngue, serviço de bordo, lanches e bebidas diferenciadas.

: vagão dividido por cabines para até quatro pessoas com decoração clássica. Possui guia bilíngue, serviço de bordo, lanches e bebidas diferenciadas. Imperial: vagão com mesa para até quatro pessoas com decoração exclusiva e refinada. Possui os mesmos serviços do Camarote. Há também vagões especiais para famílias que desejam viajar com seus animaizinhos de estimação.

O trajeto de trem dura aproximadamente 4h15min. Chegue com antecedência nos locais de partida. Se você optar pelos vagões econômico ou turístico, é melhor fazer o trajeto Curitiba – Morretes pela manhã e voltar à tarde de van ou de ônibus. O percurso de trem é maravilhoso! Para mais informações dos passeios e compra de bilhetes, acesse o site oficial: www.serraverdeexpress.com.br

Como chegar

A Rodoferroviária de Curitiba é um terminal rodoviário e ferroviário que atende rotas entre vários estados e municípios brasileiros e, inclusive, alguns destinos no Paraguai, Argentina e Uruguai, além do embarque e desembarque ferroviário da capital paranaense. Está localizada na Avenida Presidente Affonso Camargo, no bairro Jardim Botânico, próximo ao Mercado Municipal. A Viação Graciosa é quem opera o trajeto de ônibus para Morretes, Antonina e Paranaguá.

Para o passeio de trem ou, mesmo que, de ônibus, chegue com antecedência para emitir a passagem, se necessário, ou comprá-la. Não esqueça de um documento de identificação com foto. A rodoferroviária possui dois parques de estacionamento abertos 24h, de segunda a domingo. Pagamento com dinheiro ou cartão de débito.