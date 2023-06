Blackie Onassis, baterista da banda Urge Overkill, morre aos 57 anos

O músico Blackie Onassis faleceu nesta quinta-feira, 15, aos 57 anos de idade. A confirmação da morte foi divulgada por um porta-voz ao jornal The Times e confirmada pela banda em publicação no Twitter. A causa da morte do baterista não foi revelada até o momento.

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, John Rowan adotou o nome Blackie Onassis ao integrar a banda Urge Overkill, no ano de 1991. Na época, o baterista dividiu o palco junto com os músicos Nash Kato e Eddie "King" Roeser.

O grupo de rock alternativo chegou a participar de turnês do Nirvana e tinha Kurt Cobain entre um de seus fãs famosos. Em 1993, Urge Overkill lançou o primeiro álbum de estúdio: “Saturation”, conquistando as paradas musicais com a canção “Sister Havana”.

Com o sucesso, a banda ganhou reconhecimento após a canção “Girl, You'll Be a Woman Soon” - um cover de Neil Diamond - fazer parte da trilha sonora de “Pulp Fiction”, longa-metragem de 1994, dirigido por Quentin Tarantino.

No ano de 1996, Blackie Onassis deixou a banda após ser preso por porte de heroína. A mais recente atividade musical de Blackie foi no álbum “Debutante”, de 2000, disco solo de Nash Kato, parceiro de Blackie na Urge Overkill.



