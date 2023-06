4 receitas de saladas quentes saudáveis, leves e saborosas

Quando pensamos em saladas, a primeira coisa que vem à mente é uma receita tradicional, composta por alface e tomate. No entanto, um ponto importante a se destacar é que este prato pode apresentar muitas variedades e, inclusive, ser servido quente e acompanhado por carnes magras, cogumelos e grãos. E o melhor de tudo: é saboroso, saudável e perfeito para manter a dieta nos dias frios. A seguir, confira 4 receitas leves e gostosas para deixa os dias frios com um gostinho ainda mais especial!

Salada proteica

Ingredientes

2 filés de frango cortados em tiras

Raspas de 1 limão

1 colher de chá de gengibre ralado

1/2 abacate descascado e cortado em tiras

8 tomates-cereja cortados ao meio

Sal, azeite, folhas de rúcula, alface e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com o sal, as raspas do limão e o gengibre. Misture bem e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, disponha o frango sobre ela e grelhe os dois lados. Desligue o fogo, transfira o frango para um recipiente, junte o abacate, os tomates-cereja, as folhas de rúcula e a alface. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada rica em fibras

Ingredientes

1 abóbora moranga descascada, sem sementes e cortada em cubos

2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas finas

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, orégano, cheiro-verde picado, folhas de alface, rúcula e agrião a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a abóbora, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar al dente. Após, desligue o fogo, escorra a água e transfira a abóbora para uma travessa. Acrescente as rodelas de cebola e misture bem. Tempere com sal, suco de limão, orégano, azeite, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Para finalizar, sirva com as folhas de alface, rúcula e agrião.

