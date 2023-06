10 cachorros que fizeram sucesso no cinema 

Ao longo da história do cinema, vários cachorros fizeram sucesso em filmes, cativando o coração do público com suas histórias e performances incríveis. Seja por meio de suas habilidades, lealdade ou personalidade encantadora, eles deixaram uma marca duradoura no mundo do entretenimento. Por isso, a seguir, conheça alguns deles!

1. Lassie

Talvez o cachorro mais famoso do cinema, Lassie estrelou diversos filmes desde os anos 1940. Conhecida por sua lealdade e coragem, ela sempre salvava o dia em suas aventuras emocionantes.

2. Beethoven

O adorável e desajeitado são bernardo protagonizou a série de filmes “Beethoven”, que contava as trapalhadas e cômicas situações que ele causava em sua família adotiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine