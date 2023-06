PlayStation, Xbox ou PC: veja qual é a melhor opção

Desde o início da pandemia, houve um aumento significativo no consumo de jogos em todo o mundo, e essa tendência de crescimento continua à medida que as pessoas buscam opções de entretenimento em seus momentos de lazer. Com a variedade de consoles e PCs disponíveis, é comum que as pessoas fiquem confusas na hora de decidir por onde começar a jogar.

Se você está enfrentando essa indecisão, não se preocupe, estou aqui para ajudar. Neste artigo, vou destacar as diferenças entre eles, para que você possa tomar uma decisão informada e escolher a melhor opção para suas necessidades e preferências.

Por que escolher o PlayStation?

Console da Sony que está entre os mais vendidos da história da indústria gamer, ele possui 5 gerações, sendo a mais recente do PlayStation 5 em suas duas formas, com ou sem leitor de disco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Talvez o que mais se destaque nesse console seja a loja de jogos; nela possui jogos da Sony mundialmente conhecidos e premiados, como God Of War, que não é possível jogar no seu concorrente Xbox. Eles costumam apresentar os melhores gráficos do cenário e experiências únicas.

Novas funcionalidades

Na nova versão (Playstation 5), o controle possui funcionalidades interessantes, como a entrada para o fone de ouvido e uma maior interatividade com o jogo, como vibração conforme o usuário executa uma ação dentro do jogo.

Por ser da Sony, o PlayStation também conta com equipamentos que ajudam na interatividade com o jogo, como óculos de realidade virtual. Outro fator importante é o fato de haver a possibilidade de expandir o armazenamento dele.

Por que escolher o Xbox?

Console da Microsoft, teve seu lançamento em 2012 e atualmente está na sua quarta versão, sendo ela uma que possui dois modelos, o Xbox One Series S e o Xbox One Series X.

Dessas duas versões, o X é o melhor e, por isso, o mais caro também. A diferença entre eles está mais na parte da entrega gráfica. O Series X tem componentes que entregam gráficos melhores do que o S, além disso, o X também possui entrada para discos. Para quem se preocupa com o tamanho do console, o Series S tem o mesmo formato retangular que o Series X, porém, é mais fino.

O armazenamento deles também muda, ambos são bons, o Series X entrega um armazenamento SSD de 1 TB, diferente da outra versão que possui armazenamento SSD de 512 GB. Os dois possuem a possibilidade de expansão com cartões de 1 TB e entrada USB para receber armazenamento externo.

Carregamento mais rápido

Apesar dessas diferenças, ambos são capazes de reproduzirem jogos com o tempo de carregamento mais rápido da história do modelo. A tecnologia e peças usadas na montagem fazem com que o Xbox One Series X consiga processar até 12 teraflops de dados, algo que nem o seu concorrente, PlayStation 5, consegue.

Como dito anteriormente, o gráfico do Series X é realmente superior. Para se ter uma noção maior, caso você possua um TV com resolução 4K ou 8K, o console consegue rodar jogos em 4K a 120 fps por segundo ou 8K com upscaling. Seu irmão menor, o Series S, também não fica muito para trás, ele consegue reproduzir jogos em HDR, Ray Tracing em tempo real e resolução de 1440p.

Xbox Game Pass

Se a sua preocupação ainda for referente a loja de games, saiba que a Microsoft fornece o Xbox Game Pass, que nada mais é do que um serviço de assinatura, parecido com Netflix, que conta com algumas centenas de títulos de jogos. Eles podem ser baixados a qualquer momento e ainda há a possibilidade de ter acesso a quase todos os mesmos títulos pelo seu PC. Alguns títulos que o Xbox tem em sua loja são: Assassin’s Creed: Valhalla, Halo Infinite e Marvel’s Avengers. Nada mal, né?