3 receitas de bifes acebolados que vão te surpreender

O bife acebolado é um prato clássico da culinária brasileira. Também encontrado em restaurantes e bares, ele é um dos alimentos perfeitos para quem deseja uma refeição prática e fácil de fazer. Isso porque essa proteína fica pronta em poucos minutos e pode ser combinada com diferentes tipos de ingredientes para realçar o seu sabor.

A seguir, confira 3 receitas irresistíveis de bife acebolado para inserir no seu cardápio. Veja!

Bife acebolado com molho de maionese

Ingredientes

2 bifes

1 cebola descascada e cortada em rodelas

2 dentes de alho

4 colheres de sopa de maionese

1/2 xícara de chá de água

Sal, pimenta-do-reino moída, óleo e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os bifes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixei descansar por 10 minutos. Em uma panela, coloque os bifes e frite os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Na mesma panela dos bifes, coloque a cebola e o alho e doure. Acrescente a água e cozinhe até a cebola ficar macia. Junte a maionese e refogue até o molho engrossar. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os bifes e polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bife acebolado na cerveja

Ingredientes

500 g de coxão mole cortado em bifes

3 colheres de sopa de óleo

2 cebolas descascadas e fatiadas

1 xícara de chá de caldo de carne

1 xícara de chá de cerveja preta

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os bifes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os bifes e frite os dois lados. Acrescente as cebolas, o caldo de carne e a cerveja preta e tampe a panela. Cozinhe até a carne ficar macia. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bife acebolado com tomate

Ingredientes

4 bifes de contrafilé

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e cortada em rodelas

1 xícara de chá de tomate picado

picado 1/2 xícara de chá de vinho branco seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os bifes e tempere com sal e pimenta-do-reino do reino. Deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os bifes e frite os dois lados. Retire os bifes da panela e reserve. Na mesma panela dos bifes, coloque a cebola e doure. Junte o tomate e o vinho e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por 5 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre os bifes e sirva em seguida.