Gratuito: grupo pop cristão faz show no sábado, 3, em Fortaleza

Neste sábado, 3 de junho, o grupo de música pop cristã Jovens da Igreja de Jesus Cristo s4e apresenta pela primeira vez em Fortaleza, às 16h30min, no Anfiteatro Beira Mar. Com letras que falam sobre fé, esperança e superação, o grupo mescla gêneros musicais brasileiros com o pop internacional e acumula mais de 10 milhões de streams no Spotify e mais de 80 milhões de visualizações no YouTube.

O grupo é formado por cantores de diversos estados brasileiros, incluindo o cearense Everton Nascimento. A cantora Nicole Luz, conhecida pela participação nos programas The Voice Kids e Ídolos Kids, também integra o grupo formado ainda por João Daniel, Gabrielly Lourenço, Alyne Lemos, Beatriz Marmelo e Gui Motta.

O repertório inclui sucessos do grupo como "Paz em Cristo", "Anjos e Estrela, "Príncipe da Paz", "Amar de Verdade" e músicas do nono álbum de estúdio, intitulado "Fé", lançado neste ano. Ganhadores do Grammy, Radamés Venâncio assina os arranjos das músicas e Beto Neves dirige a sonorização do show.

“Minhas expectativas para o show estão altíssimas! Todos os cantores do grupo estão muito animados, e nós preparamos um repertório lindo para fazer jus a um dos lugares mais lindos do Brasil! Espero ver todos vocês lá”, declara Nicole. O show será gravado e transmitido em agosto nas redes sociais do grupo.

Show do grupo Jovens da Igreja de Jesus Cristo

Quando: sábado, 3 de junho, às 16h30min



sábado, 3 de junho, às 16h30min Onde: Anfiteatro Beira Mar (avenida Beira Mar, 3620)



Anfiteatro Beira Mar (avenida Beira Mar, 3620) Acesso gratuito

