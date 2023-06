Inteligência artificial é tema do novo single da Sargaço Nightclub

"O Grande Irmão" é o novo single do grupo pernambucano, inspirado no clássico 1984, de George Orwell

Em seu novo single, a banda recifense de indie rock Sargaço Nightclub explora a automatização da arte e a vigilância nos tempos digitais. A faixa “O Grande Irmão” abre o segundo álbum do grupo, intitulado "Bioluminescente", e já está disponível nas plataformas digitais.

A composição de autoria do vocalista e guitarrista Marrê e do músico alagoano Ricardo Guima é inspirada no clássico distópico “1984”, de George Orwell, e é definida como um “classic rock”.

O clipe conta com a animação do estúdio Nesvera, com direção de Vito Quintans, repetindo a colaboração da banda com o diretor após “A Dança do Caos”, indicado como Melhor Videoclipe e Melhor Direção de Videoclipe no Prêmio Profissionais da Música 2023.

A música e o videoclipe fazem referência às atuais interações da humanidade com a inteligência artificial, com a intenção de retratar a incessante e desconfortável vigilância digital. “O clipe mostra ‘O Grande Irmão’ como uma entidade de uma dimensão superior que a tudo vê, nada deixa passar, com raios que saem dos olhos”, ressalta Marrê.

Conheça a Sargaço Nightclub

Fundada em 2016, a Sargaço Nightclub é composta por Marrê (voz e guitarra), Ingno Silva (teclados e programações) e AD Luna (bateria).

Com um álbum ("Istmo", de 2020), quatro EPs e oito singles na bagagem, o grupo de Recife carrega influências do indie rock, synthpop e post-punk, além de referências da psicodelia pernambucana.

"Bioluminescente", o segundo álbum da carreira da banda, tem lançamento previsto para o final do ano de 2023. O álbum terá 12 faixas inéditas, com temas diversos, relacionados ao período da pandemia.



Confira o clipe de "O Grande Irmão":

