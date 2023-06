Homem-Aranha: 10 curiosidades sobre os filmes

O Homem-Aranha é um herói clássico do universo da MCU, que conquistou o coração do público e tornou-se um dos favoritos da franquia de filmes. Primeiro a ter três versões do mesmo personagem, o ‘Cabeça-de-teia’, como também é conhecido pelos fãs, protagonizou diversas histórias ao longo de seus oito filmes e, com elas, uma série de curiosidades sobre as produções que você provavelmente não sabe.

Por isso, confira a seguir 10 fatos curiosos sobre os longas de um dos maiores heróis da Marvel. Veja!

Com 25 anos na época, Tobey Maguire era relativamente desconhecido no mercado cinematográfico, mas o seu papel no filme ‘Regras da Vida’ certamente o destacou para o papel. Mesmo assim, ele ainda não era o favorito da Sony para interpretar o herói, pois a produtora achava que o ator não combinava com o protagonista.

A primeira adaptação do Homem-Aranha para os cinemas (2002) foi lançada pouco tempo depois do ataque às Torres Gêmeas, por isso, uma das cenas do filme em que o herói prende um helicóptero em sua gigante teia entre os prédios do World Trade Center foi excluída da edição final.

O icônico logo da Marvel, formado por páginas em quadrinhos, apareceu pela primeira vez no filme do Homem-Aranha, em 2002, e desde então é capa do início de todos os filmes da franquia.

Em entrevista ao Yahoo, em 2019, o ator Jake Gyllenhaal, que interpreta o vilão ‘Mystério’ em ‘Homem-Aranha: Longe de Casa’, revelou que quase interpretou o herói em 2004, quando Tobey Maguire machucou as costas fazendo o longa ‘Seabiscuit: Alma de Herói’. No entanto, Tobey se recuperou e entrou em acordo com os produtores, reassumindo o papel.

Tobey Maguire gravou a icônica cena do refeitório com Mary Jane sem a ajuda de computação gráfica (Imagem: Reprodução digital | Marvel Entertainment, Columbia Pictures e Laura Ziskin Productions)

5. Sentido-Aranha sem computação gráfica

Em Homem-Aranha (2002), Tobey Maguire levou aproximadamente 16 horas para gravar uma cena de 1 minuto. Isso porque ao fazer a icônica parte em que salva Mary Jane de cair no refeitório, o ator pega todas as comidas em uma bandeja, tudo isso sem computação gráfica e com muitas horas de treinamento.

6. Lançadores de teias mecânicos

Na segunda versão de Spider-Man, interpretado por Andrew Garfield, os fãs conheceram um lançador de teias diferente do usado pelo herói na primeira versão. Para justificar a produção de um novo aranha, a Sony resolveu se inspirar nos quadrinhos do Homem-Aranha Ultimate. Assim, a empresa decidiu chamar Brian Michael Bendis, o autor do HQ, para decidir entre as teias orgânicas e as mecânicas, sendo a segunda opção a favorita do escritor.

7. Trilha sonora especial

Algumas das composições que os telespectadores puderam ouvir ao logo do filme ‘O Espetacular Homem-Aranha 2’, foram produzidas por Hans Zimmer, compositor alemão amplamente conhecido no mercado cinematográfico, que também produziu a trilha sonora de filmes da concorrente DC, como: ‘Batman: O Cavalheiro das Trevas Ressurge’ e ‘O Homem de Aço’.

8. Primeira tia May jovem

A tia May, interpretada por Marisa Tomei, na terceira geração do Homem-Aranha, interpretado por Tom Holland, é a versão mais jovem da personagem. Tanto nos quadrinhos quanto nas duas gerações anteriores, ela geralmente é interpretada por uma idosa. Com isso, a Marvel tentou trazer mais realismo para a trama, já que pela lógica, se Peter tem apenas 15 anos, não teria sentido a sua tia ser meio século mais velha que ele.

9. Referência aos quadrinhos

Em uma das cenas do primeiro trailer do filme ‘Homem-Aranha: Longe de Casa’, é possível ver o passaporte de Peter Parker. No documento, o público vê que o famoso Spider Man faz aniversário no dia 10 de agosto, mesmo dia em que o quadrinho Amazing Fantasy #15, onde o herói aparece pela primeira vez, em 1962, foi lançado.

10. Maior bilheteria da história da Sony

Em 2021, o filme ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ conquistou a marca de maior bilheteria da história da Sony. Com 1,916 bilhões de dólares, o longa ultrapassou o seu antecessor ‘Homem-Aranha: Longe de Casa’, lançado em 2019, que tinha uma bilheteria de 1,132 bilhões de dólares.