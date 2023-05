5 receitas práticas para incluir na dieta da proteína

A dieta da proteína, como o próprio nome já diz, prioriza um plano alimentar rico em proteínas. A ideia desse tipo de alimentação é fornecer uma grande quantidade de aminoácidos (unidades formadoras de proteínas) para o organismo, visto que essa substância é responsável por aumentar a disposição para atividades físicas, favorecer a queima de gordura e aliviar o estresse.

A seguir, confira 5 receitas ricas em proteínas para inserir no seu dia a dia e obter os benefícios desse alimento!

Sopa de ervilha

450 g de ervilha fresca

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de caldo de legumes

1 1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o caldo de legumes e a água e cozinhe até levantar fervura. Junte as ervilhas e cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a sopa para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Após, disponha a sopa novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Picadinho de carne, abóbora e quinoa

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e amassados

1 kg de coxão duro cortado em cubos

2 tomates sem pele e sem sementes picado

1 l de caldo de legumes

1 abóbora japonesa descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de quinoa em grãos

1 colher de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Aos poucos, junte a carne e refogue por 5 minutos. Acrescente o tomate, o caldo de legumes e mexa bem. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e coloque a abóbora e a quinoa. Leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 20 minutos, sem pressão. Desligue o fogo, polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.

Panqueca com linhaça

Ingredientes

6 ovos

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de semente de linhaça

2 bananas descascadas e amassadas

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, as bananas, os flocos de aveia e a linhaça e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Espalhe e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Espetinho de frango com brócolis (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock)

Espetinho de frango com brócolis

Ingredientes

300 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1 xícara de chá de floretes de brócolis aferventado

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos. Após, em espetos de madeira, coloque um pedaço de frango e intercale com o brócolis até completar o espetinho. Unte panela com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os espetinhos e doure todos os lados. Sirva em seguida.

Salada de soja

Ingredientes

250 g de soja em grãos

1 cebola descascada e picada

1 cebola roxa descascada e picada

1 tomate sem sementes picado

Sal, azeite e cheiro-verde picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a soja e cubra com água. Deixe de molho por 2 horas. Após, escorra a água e transfira para uma panela de pressão. Cubra com água, coloque o azeite e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água e retire as casquinhas da soja. Depois, disponha a soja sobre um recipiente, junte a cebola, o tomate e o cheiro-verde e misture bem. Tempere com sal e azeite e sirva em seguida.