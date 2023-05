Tela Quente hoje: qual filme vai passar segunda (29/05/23)

Um filme de ação vai passar na Tela Quente de hoje, segunda-feira, 29 de maio (29/05), a partir de 22h25min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Hans Petter Moland, "Vingança A Sangue-Frio" é um filme de ação.

Homem de família tranquilo e motorista de caminhão limpa-neves, Nels é a força vital de uma cidade resort chamativo nas Montanhas Rochosas, porque é ele quem mantém as estradas de inverno limpas. Ele e sua esposa vivem em uma confortável cabana longe dos turistas. A cidade acaba de premiá-lo "Cidadão do Ano". Mas Nels tem que deixar sua vida tranquila nas montanhas quando seu filho é assassinado por um poderoso traficante. Como um homem que não tem nada a perder, ele é alimentado por um desejo de vingança. Este herói improvável usa suas habilidades de caça e se transforma de um homem comum em um assassino habilidoso enquanto tenta desmantelar o cartel. As ações de Nels desencadeiam uma guerra de territórios entre um gângster maniacamente imprevisível conhecido como Viking e um chefe de gangue rival. A justiça é feita em um confronto final espetacular que não deixará (quase) ninguém ileso.

Tela Quente hoje: trailer do filme desta segunda (29/05/23)

Assista direto do YouTube

Tela Quente hoje

Vingança A Sangue-Frio

Quando: hoje, segunda-feira, 29 de maio (29/05), a partir de 22h25min



Onde: canal aberto da Globo

